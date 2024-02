Le 150 di Salvi a Brescia, Branca a caccia della 200 in granata contro il Parma

Il prossimo incontro tra il Cittadella e il Parma non sarà solamente una sfida calcistica, ma anche un momento storico per due giocatori che stanno scrivendo pagine indelebili nella storia del club: Alessandro Salvi e il capitano Simone Branca. Il primo ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze con la maglia del Cittadella contro il Brescia, mentre Branca, con buona probabilità, 200 apparizioni sabato contro i ducali.

Il professore della fascia destra

La storia di Salvi con il Citta è nata nel lontano 2015. Tre stagioni di grandissimo livello, una promozione in B e poi due stagioni di fila ai playoff al piano di sopra. Sempre da protagonista, sempre da pietra angolare delle idee di Venturato, presidiando la corsia con qualità, corsa, intelligenza. Inevitabile il salto nell'estate 2018 tra le grandi realtà cadette. Una stagione al Palermo, due al Frosinone, una e mezza all'Ascoli e poi il ritorno in Veneto alla corte di Marchetti. Nella sua casa adottiva, tanto che Salvi a Cittadella ha messo radici con moglie e figli, e da gennaio 2023 sbaglia pochi colpi sul suo out di competenza, regalando esperienza e letture difensive da veterano quale è. Un punto di riferimento per i compagni, un luogotenente in campo per Gorini, già in gol questa stagione contro il Cosenza, dopo le 7 reti nel triennio 15-18. Con il suo stile di gioco elegante, la visione tattica e la capacità di gestire la fascia destra Salvi ha conquistato il cuore dei tifosi, tanto da essere eletto nel loro top 11 dei primi 50 anni della storia granata.

Capitano Indomabile

Se Salvi ha festeggiato le 150 a Brescia (238 complessive in B), sabato 10 febbraio per Simone Branca potrebbe diventare una giornata storica: 200 presenze con la maglia Cittadella. Quanta acqua è passata da quel 6 luglio 2018, data dell'ufficialità del suo trasferimento al Tombolato. 100 presenze raggiunte nel marzo 2021, le 200 quasi tre anni dopo, una regolarità impressionante per un uomo che negli anni ha saputo re-inventarsi in campo. Da mezzala assaltatrice con il vizietto per l'inserimento e il gol a regista di lotta e di governo da due stagioni. Una trasformazione silenziosa, che ha reso Branca indispensabile nelle tante battaglie in mezzo al campo, incarnazione dura e pura del DNA Cittadella. I prossimi obiettivi? Ragionando di gruppo, la salvezza senza dubbio alcuno, magari con vista ambiziosa sui playoff. Dal punto di vista personale, a breve raggio, ci sono le 210 di Pierobon, attuale responsabile dei portieri granata. Decisamente più distanziati l'attuale vice di Gorini, Roberto Musso con 235 e il poker composto da Iori (339), De Gasperi (299), Marchesan (285) e Carteri (260).