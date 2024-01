Cittadella, Prof. Redigolo: «Amatucci e Baldini sono a disposizione di Gorini. I nuovi sono migliorati tanto in poco tempo »

In tempi in cui i preparatori atletici e i loro metodi di lavoro sono sotto la lente d'ingrandimento dei giornalisti e dei tifosi, vedi il Milan di Pioli con il suo fidato Osti, in casa Cittadella il Prof. Andrea Redigolo è la garanzia in fatto di preparazione atletica e fisica. Il "Prof.", come viene affettuosamente chiamato in tutto l'ambiente granata, anche quest'anno ha saputo preparare al meglio i ragazzi di Gorini e in questi giorni di ripresa del lavoro, dopo il breve time out settimanale post Santo Stefano, sta rimettendo in funzione il motore dei giocatori. «C'è da riprendere l'intensità lasciata», riconosce il Prof. Redigolo. «Questi primi giorni servono per ritrovare il ritmo, magari dedicandoci a qualche proposta ad hoc sulla forza. Arriveremo alla sfida con il Palermo con la settimana tipo di lavoro, sperando il meteo non ci complichi la vita».



Amatucci e Baldini come stanno? «Al momento sono a disposizione, stanno bene».

Come corre questo Cittadella! Nell'ultima parte del 2023 Gabrielli, Marchetti, Gorini e tanti giornalisti hanno speso lodi per lei e il suo lavoro atletico. «I risultati fanno tanto e portano entusiasmo. Quando vinci è tutto bello, inclusa la preparazione fisica. I ragazzi lavorano molto bene come intensità in allenamento, quindi anche i cambi diventano fondamentali nell'approccio alla partita. Ovviamente per vincere le partite, la preparazione atletica è una delle componenti per fare risultato. Nel calcio le componenti sono tante, se anche una è deficitaria crolla il palco. Non basta correre, serve anche la disposizione tattica, un ordine di gioco, una certa mentalità, insomma entrano in gioco tanti fattori da prendere in considerazione».

È cambiato il tuo lavoro nel corso di questi ultimi 28 anni? «In realtà cambia sempre. Ora si cura molto di più il lavoro con la palla, simulando situazioni partita. Un tempo c'era più lavoro a secco. I giocatori di oggi sono molto più attenti, hanno imparato a gestirsi anche fuori dal campo, adottando stili di vita sani».

Come vedi questa seconda parte di stagione che attende i granata? «Rispetto all'anno scorso è cambiato tanto, soprattutto dal punto di vista mentale. Il girone di ritorno è sempre particolare in B. Tante squadre si stanno rafforzando, le partite sono sempre meno e lo spazio per errori diminuisce. Avere tutti a disposizione fin da subito è sicuramente un buon punto di partenza per noi. Gli stimoli per fare bene ci sono tutti e in zona playoff siamo in tante squadre. Per abitudine dico di concentrarci una gara alla volta, evitando ogni tipo di previsione a lungo raggio. Dobbiamo cercare di ripetere il girone d'andata».

I nuovi arrivati quanto l'hanno sorpresa? «Tutti i ragazzi provenienti dalla C sono stati disponibilissimi e sono migliorati tantissimo in brevissimo tempo. Sei mesi di lavoro sono pochi, ma in tanti hanno fatto progressi notevoli. Questo è grazia alla loro volontà».

È approdato a Cittadella nel 1996, poi tre anni a Venezia e dal 2005 il ritorno sotto le Mura. Ti senti a casa al Tombolato? «Direi di si. I ricordi più belli sono legati alle promozioni o le salvezze. Restare in B equivale ad una vittoria per quanto mi riguarda. Sono talmente tante, che talvolta me le scordo».