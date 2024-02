Cittadella, il punto della situazione sugli infortunati verso Parma

Frare in, Giraudo in evoluzione positiva, Pavan out. Dall'infermeria arrivano notizie dal sapore agrodolce per Gorini in vista del big match di sabato 10 febbraio alle 14.00 contro la capolista Parma. Mettiamo ordine, partendo da uno dei leader dello spogliatoio granata Nicola Pavan, uscito al 73' al Rigamonti di Brescia per una contrattura ai flessori della coscia destra. Gli esami strumentali odierni hanno escluso lesioni, ma per la squadra di Pecchia è difficile che il numero 26 possa trovare il posto sul centro destra della linea a 4 difensiva del Cittadella.

Per un giocatore costretto allo stop forzato, ecco un altro in recupero, come Domenico Frare. Il centrale trevigiano ha smaltito il fastidio agli adduttori che l'ha messo k.o per Brescia e si candida per una maglia da titolare contro Mihaila & co, Angeli permettendo. Sempre restando in tema infortunati, anche Giraudo sta smaltendo la contrattura al bicipite femorale destro che l'ha tenuto fermo per la trasferta del Rigamonti e c'è ottimismo per vederlo almeno tra i convocati sabato.

Intanto nella seduta di ripresa Gorini ha svolto una riunione di quasi 40 minuti per analizzare la sconfitta contro il Brescia, la terza consecutiva dopo Ternana e Sampdoria. Anche se la classifica resta rosea, lo staff tecnico granata non vuole lasciare nulla di intentato e vuole ripartire a fare punti già a partire da sabato, contro uno dei tecnici più indigesti, quel Fabio Pecchia sempre vittorioso con i ducali contro il Cittadella.