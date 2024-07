Quinto colpo di mercato per il Citta: ecco Federico Casolari

Ufficializzato oggi l'arrivo al Cittadella di Federico Casolari, 21 anni dal Gubbio. Il Cittadella sta gettando le basi per farsi trovare pronto ad un nuovo campionato di serie B. Lo scorso anno, dopo un girone d'andata travolgente nel quale la compagine granata è rimasta legata per parecchio tempo al treno delle pretendenti alla promozione, si è letteralmente sciolta al sole nella seconda parte di campionato, conquistando la salvezza in extremis senza passare dalla sempre pericolosa lotteria dei playout. Ecco che la campagna acquisti per la stagione 2024 2025 dovrà essere mirata a mettere a disposizione di mister Gorini un gruppo di lavoro capace di lottare con il sangue agli occhi per l'intera stagione agonistica

Ecco una new entry

Federico Casolari, quinto acquisto del mercato del Cittadella. Centrocampista centrale, un 5 nell’accezione sudamericana del termine, mediano centrale di rottura più che di costruzione. Dopo le giovanili al Sassuolo, quest’anno ha raccolto 31 presenze al Gubbio nel girone B della serie C con 3 assist. All’attivo anche una convocazione con la Nazionale U20 nel settembre 2022 contro la Svizzera, gara terminata 3 a 0 per gli azzurrini. Gli altri acquisti sono stati: Masciangelo terzino sinistro a zero dal Benevento, Tronchin mezzala di inserimento e corsa sempre a parametro zero dal Vicenza, D’Alessio esterno destro tutta fascia che può fare il centrocampista dalla Roma Primavera (Mou lo fece debuttare ad ottobre 2023 in Europa League vs Basilea), Desogus dal Cagliari con formula recompra jolly offensivo.