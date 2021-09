Cittadella, le partite del mese di settembre

Dal 12 settembre quattro gare in tredici giorni per i granata, chiamati a scontrarsi con alcune delle corazzate della serie B come Benevento e Lecce

Settembre di fuoco per i ragazzi di mister Gorini. Si parte a Cremona il 12 settembre e si termina il 25 in casa contro il Lecce dell'ex Gargiulo. Un tour de force non indifferente per la squadra granata, chiamata agli straordinari. Quattro gare in 13 giorni e soprattutto la possibilità di vedere di che pasta è fatto questo gruppo rinnovato, ma in grado di partire al meglio in queste prime due giornate. Sei punti che alla luce degli impegni in arrivo sono ancora più preziosi.

Le due settimane di sosta arrivano al momento giusto per ricaricare le pile, inserire il neo aquisto Mazzocco e mettere tutti i giocatori alla stessa pagina in termini di condizione fisica. L'amichevole di sabato contro l'Adriese alle 16 al Tombolato di Cittadella fornirà ulteriori indicazioni in questo senso.

Ecco i 4 appuntamenti del mese di settembre per il Cittadella:

3°Giornata, 12/09 ore 16.15: Cremonese-Cittadella

4°Giornata, 18/09 orario da definire: Cittadella-Pordenone

5°Giornata, 21/09 orario da definire: Benevento-Cittadella

6°Giornata, 25/09 orario da definire: Cittadella-Lecce