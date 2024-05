Cittadella, Simone Branca: «Ci prendiamo la salvezza, ma resta il rammarico per i mancati playoff»

Orgoglio di capitano. Simone Branca conclude la prima stagione da leader maximo dello spogliatoio del Cittadella con un'altra salvezza sottochiave con largo anticipo, due gol pesanti a Genova e Reggio Emilia e la consapevolezza che con qualche miglioramento dal punto di vista caratteriale, lui e i suoi compagni anche l'anno prossimo possono disputare un altro campionato da protagonisti: «Il bilancio è positivo a metà», analizza con puntualità il 23 granata. «Nel girone d'andata abbiamo fatto un percorso ampiamente positivo, creando aspettative importanti. Non riuscire a tenere quel ritmo a causa delle otto sconfitte di fila e il tunnel di risultati poco positivi ha pesato. È stata una delusione perché avevamo dimostrato di giocarcela con chiunque. Ci prendiamo la salvezza, ma resta il rammarico per non avere raggiunto i playoff».

Prosegue il centrocampista di Gorini: «La salvezza dello scorso anno è stata tosta, ma resta il dispiacere per quest'anno perché con la squadra potevamo fare qualcosa in più. Ora stacchiamo e poi ricominceremo più forti di prima. La posizione in campo conta relativamente, perché l'ho interpretata come ai tempi di Venturato. È il mio primo anno in cabina di regia e devo imparare tante cose come la postura del corpo e dettagli tecnici. Spero di fare meglio, anche se penso di aver fatto discretamente bene, consapevole che posso fare di più. Prendo troppi gialli? Vero, anche qualche rosso di troppo. Ho parlato molto con Gorini e non mi posso più permettere questo da capitano. Le 8 sconfitte di fila? Dopo le gare con la Ternana e la Sampdoria è stato tutto molto difficile. Anche la sconfitta con il Pisa, all'ultimo minuto, talvolta gli episodi ci sono girati un po' contro. Siamo stati bravi a reagire, ma ci dispiace non avere raggiunto la post season. Lezione imparata per il futuro? Non mollare mai e mantenere l'equilibrio in ogni situazione. I pregi di questo gruppo? Gli innesti sono stati tutti sul pezzo. Dal punto di vista personale io cerco di esserci anche fuori dal campo per aiutare. Dal canto mio cerco sempre di dare l'anima in campo».