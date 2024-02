Cittadella, Simone Branca: «Ricompattandoci, usciremo a testa alta da questo momento difficile»

Sabato contro il Parma potrebbe essere un pomeriggio molto speciale per Simone Branca, a -1 dalle 200 presenze con la maglia del Cittadella. Proprio in avvicinamento alla sfida contro gli uomini di Pecchia, il capitano granata racconta la settimana e il momento della squadra: «È un momento difficile dopo tre sconfitte di fila. In questi momenti si vede il gruppo e siamo consapevoli della squadra che siamo», sottolinea il 23 del Cittadella. «I risultati sino ad oggi non sono un caso, ergo dobbiamo compattarci, cercando di ottenere il massimo risultato contro il Parma, anche se sarà una partita difficile e tosta».

Sei uno dei leader dello spogliatoio del Cittadella. Come hai visto i tuoi compagni in questa settimana? «Quando si perde non si può essere troppo felici. Dobbiamo essere bravi a trasformare delusione in voglia di dimostrare sul campo chi siamo. I ragazzi sono tranquilli, consci della propria forza. Ricompattandoci, usciremo a testa alta da questo momento».

Anche perché la volontà è restare il più in alto possibile. «Ce lo auguriamo! Abbiamo ottenuto grandi risultati sino a questo momento, non possono essere tre sconfitte a metterci paura. Anzi, dobbiamo continuare alla ricerca e ritornodei tre punti».

Arriva il Parma al Tombolato, 12 punti sopra voi. Eppure, il Cittadella all'andata ha messo in seria difficoltà gli uomini di Pecchia. «Dovremo essere bravi a limitare gli errori contro il Parma. Loro appena sbagli qualcosa, ti puniscono. Servirà attenzione fino al 100' e solo così potremo portare a casa i 3 punti»

Intanto la prevendità dei biglietti per la gara contro la capolista continua gonfie vele, anche se il pubblico sta rispondendo meno presente rispetto Palermo e Sampdoria. Al momento i biglietti venduti per la gara contro gli uomini di Pecchia sono 1796, di cui solo 322 ospiti. Sommati con gli abbonati (1828) sono previsti 3624 spettatori, anche se la vendita è ancora aperta e almeno le 4000 unità dovrebbero essere ampiamente superate per sabato.