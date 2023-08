Cittadella, Simone Branca: «Vogliamo dire la nostra anche in campionato»

La Reggiana nel mirino, le emozioni ancora tutte rivolte al passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Empoli. «C’è ottimismo, e la consapevolezza di aver fatto una cosa importante, ma adesso arriva il campionato, ci sono i tre punti in palio, comincia un’altra pagina della nostra stagione», così Simone Branca, capitano e leader granata, fa un po' il punto della situazione dopo la trasferta toscana, in vista della ripresa del lavoro odierna al Tombolato. «C’è maggiore serenità, convinzione nei propri mezzi. Ti riescono anche le giocate che provi con maggiore azzardo. Vincere aiuta a vincere». Vero, ma l’affermazione del Castellani è stata una prova di forza del complesso granata. «Anche per come è arrivato il nostro successo, di rimonta, e ribaltare il risultato contro una squadra di Serie A è un gran segnale. Ci abbiamo messo forza, convinzione, determinazione e un cuore grande per riuscire nell’impresa. Il rigore di Cassano? Sono cose che capitano a chi si presenta dal dischetto. Sono contento che si sia preso la responsabilità. É un ragazzo giovane, secondo me molto forte, umile. Si rifarà al prossimo tentativo. Partiamo da questi aspetti, e potremo dire la nostra anche in campionato». Domenica 20 agosto è già tempo di campionato, contro un’altra ammazzagrandi di coppa, la neo promossa Reggiana di mister Nesta. «Partiamo alla pari, dunque, entrambi siamo reduci da importanti successi contro avversarie dalla massima serie».