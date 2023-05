Cittadella, squalificato Donnarumma per la sfida decisiva con il Süd Tirol

Al Druso c'è in palio una buona fetta di salvezza granata contro il lanciatissimo 11 di mister Bisoli. Appiedato per un turno il terzino sinistro Daniele Donnarumma, out in casa bolzanina il temibile Casiraghi