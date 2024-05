Cittadella, lo Stadio Druso di Bolzano "in prestito" per l'inizio della stagione

Svolta a sorpresa. Alla fine l'ipotetica casa del Cittadella, in attesa del completamento dei lavori al Tombolato previsti entro agosto, per l'inizio della Serie B 2024-2025 non sarà lo stadio Mazza di Ferrara, bensì lo Stadio Druso di Bolzano. Ad annunciarlo è lo stesso comune alto-atesino con una nota apparsa nelle ultime ore sul sito ufficiale: «Concessa all' "AS Cittadella" (società che milita nel campionato di Serie B di calcio) la possibilità di indicare lo Stadio Druso di Bolzano quale sede per le proprie gare interne nella domanda di iscrizione al torneo cadetto per la stagione sportiva 2024-2025. Attualmente sono in corso lavori urgenti allo stadio "Tombolato" di Cittadella che dovrebbero concludersi a breve e rendere così l'impianto utilizzabile da metà agosto in poi, giusto in tempo per l'avvio del nuovo torneo cadetto. Per potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie B (entro il 29 maggio 2024) il Cittadell non può però indicare lo stadio di casa perché l'idoneità deve sussistere al momento dell'iscrizione. In realtà, salvo imprevisti, i veneti non dovrebbero mai presentarsi a Bolzano per disputarvi loro partite casalinghe».

In casa Citta giornata anche di sorrisi per il classe 2006 Hakim Djibril: dopo la gioia del debutto in B nell'ultima a Cremona, ecco il primo contratto da professionista.