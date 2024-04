Cittadella, Stefano Marchetti: «Abbiamo fatto qualcosa di molto sbagliato, mettendo a repentaglio i play off»

Non è ancora passata la rabbia al direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti. Dalle colonne del Gazzettino, il dirigente granata è ancora furente per la gestione dei minuti di recupero dei suoi: «Non possiamo dire semplicemente “che peccato”. Non possiamo sempre piangere su qualcosa per il quale siamo stati noi gli attori protagonisti: abbiamo sbagliato e dobbiamo essere onesti nel riconoscerlo. Abbiamo fatto qualcosa di molto sbagliato, mettendo a repentaglio i play off in una partita gestibilissima, e tutto ciò mi fa adirare come poche altre volte mi è capitato in questi ultimi anni: sono molto, molto arrabbiato».



Marchetti non getta la croce individualmente su nessuno, ma nella sua testa sa a chi si sta rivolgendo: «Con chi ce l’ho lo so io e basta, non devo dirlo a nessuno: chi di dovere lo sa, mi ha deluso profondamente perché non posso accettare determinati atteggiamenti, e chi ha sbagliato o non ha tenuto l’atteggiamento giusto, quando arriverà il momento opportuno il sottoscritto lo ricorderà. Il gol subito al 94esimo? Si poteva fare qualsiasi altra cosa, abbiamo fatto invece quello che non si doveva fare: potevamo gestire la palla, andare in avanti, pensare cento cose alternative».



Nonostante la salvezza praticamente raggiunta, non è ancora il momento di festeggiare: «La permanenza in categoria non è un obiettivo banale e sarà da festeggiare quando arriverà il momento di farlo. Quello che mi ha fatto molto arrabbiare è la partita, tutto il resto lo vedremo. Ci sono altre sfide difficili, le afronteremo, ma io sono abituato a guardare la realtà e giudicare quello che è stato fatto. Contro la Feralpi non sono state fatte le cose giuste, di questo ne sono sicuro». Sempre Marchetti: «La squadra è composta da 27 giocatori, qualcosa è sicuramente mancato a livello caratteriale. Non da parte di tutti, ma di qualcuno si. Il Cittadella per vincere ha bisogno di tutti: c’è chi è sceso in campo con l’atteggiamento giusto, altri invece no, e questi ultimi hanno compromesso anche le cose fatte bene».

Resta il problema del gol. In questa serie di sette risultati utili di fila, i gol segnati sono stati appena 5 a fronte di soli 3 subiti. Insomma, sistemata la fase difensiva, attacco un pizzico demineralizzato senza le giocate codificate dell'attacco agli spazi del 4-3-1-2 pre crisi: «A me non interessa chi la butta dentro. Ci sono squadre che hanno l'uomo da 15 gol e magari retrocedono, io ragiono da Cittadella e contro la Feralpi era una gara da vincere, indipendetemente da chi va a segno. Se ragioniamo così, bene, altrimenti si toccano discorsi che non sono da Cittadella. Serve maggiore supporto alle punte? Non è così, la squadra fa il suo. L'attaccante può fare gol a Cittadella, ma dipende anche da lui, dai suoi movimenti, dalla determinazione, essere freddo, insomma deve volere segnare. Vedrò cosa riusciremo a fare da qui alla fine e se avremo orgoglio, qualcosa dentro da tirare fuori, poi farò tutte le considerazioni che riterrò opportuno»