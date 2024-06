Stefano Marchetti: «Tronchin ha margini di crescita importanti. Danzi non verrà riconfermato»

Secondo venerdì consecutivo di ufficialità in casa Cittadella, con l'approdo al Tombolato dell'ex Vicenza Simone Tronchin. Il direttore generale Stefano Marchetti, con il sorriso sornione di chi sa di avere fatto un ottimo affare con il ventunenne centrocampista trevigiano, è soddisfatto della chiusura della trattativa: «Sicuramente è un giocatore molto importante per il nostro mercato», riconosce il dirigente granata. «Lo seguivo dai suoi esordi alla Virtus Verona e quest'anno tantissimo al Vicenza. Mi piace come profilo perché vedo che ha qualcosa di importante. Ora sta a lui lavorare e crescere, ma ha margini di crescita veramente importanti e può darci qualcosa in più per fisicità, temperamento e tecnica. È un'atleta completo, con esperienze da protagonista in C a soli 21 anni. Il ruolo in cui ha giocato di più è la mezzala, ma potenzialmente può fare anche il play davanti alla difesa, visto come interpretiamo il ruolo a Cittadella. Sarà un jolly in mezzo al campo. Ad esempio mi è piaciuto molto al fianco di Ronaldo in un centrocampo a 2. È attento, tatticamente è intelligente, in poche parole è un giovane pronto. È un acquisto che mi piace».



L'arrivo di Masciangelo, Tronchin in, ma non solo. C'è la non riconferma di Danzi dopo tre stagioni in chiaroscuro, Salvi da incontrare la settimana prossima per proseguire, il tema Gorini sempre d'attualità, anche se non c'è ancora stato l'incontro con il presidente. Il calciomercato del Cittadella è appena agli inizi: «Danzi non è riconfermato, il resto delle situazioni in scadenza deciderò entro i tempi dovuti. Solo con Salvi dovevo vedermi questa settimana per fare due chiacchiere, ma è tutto rinviato alla prossima. Ho lavorato tanto e dormito poco, ma c'è ancora tempo. Pittarello? È un giocatore che ha mercato, ma leggo tante cose inventate in giro. Stesso discorso su alcuni giocatori che vengono dati vicini a Cittadella ed io non ho mai incontrato. Urso? So bene chi è e capisco che bisogna scrivere. Talvolta leggo cose anche carine in giro, talvolta altre cose che possono rompere. Al momento l’ho mai trattato. Poi magari tra 10 giorni lo prendo, ma ripeto al momento non c'è nulla».