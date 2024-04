Stefano Marchetti: «Il Patron Pulcinelli ha fatto di tutto per caricarci con le sue dichiarazioni, peccato ci sia riuscito in parte...»

Appuntamento con la matematica salvezza rimandato e Stefano Marchetti sorride a metà. Il direttore generale, dopo il pari contro l'Ascoli, mantiene alta la guardia in vista dello sprint finale e si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del Patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli nel post gara del Tombolato: «Devo dire che il Patron dell'Ascoli Pulcinelli ha fatto di tutto per caricarci con le sue dichiarazioni e ci è riuscito in parte. Lo ringrazio perché a livello caratteriale abbiamo bisogno di qualcosa in più e con le sue parole ci stava riuscendo. Dovremo lavorare ancora di più sul carattere, nonostante le dichiarazioni di Pulcinelli».

Sul risultato odierno, l'analisi del dirigente granata: «Il pari di oggi è la plastica dimostrazione della Serie B. Vincere sarebbe stato molto importante, peccato. Oggi si è giocato sugli episodi, ma non siamo riusciti nel primo tempo a trovare nella giocata. Il secondo tempo non mi è piaciuto tanto ed abbiamo portato a casa un punto, quando magari poteva servire più coraggio per vincere. La partita non è stata bella e il pari è stato sacrosanto. Siamo in serie utile, ma c'è rammarico quando non si vince. In questo momento avevamo esigenza di portare a casa punti. Dobbiamo giocare partita dopo partita e salvarci. Non ha senso guardare i playoff prima di raggiungere la permanenza in B. Sembrano cose banali, che la gente sembra non capire. A me frega poco, andiamo avanti per la nostra strada e facciamo quello che dobbiamo fare».