Cittadella, Stefano Marchetti: «Nei minuti finali serve più cattiveria. La direzione di Camplone? Non mi è piaciuta»

Non gli va proprio giù. Stefano Marchetti non ha festeggiato come sognava i 60 anni compiuti giovedì 26 ottobre. Tutta colpa del Mudo Vazquez, giustiziere del Cittadella nell'anticipo dell'undicesima giornata o dell'arbitro Camplone? Il dirigente granata non gira troppo attorno «Mi ha infastidito la direzione della gara, non mi è piaciuta per nulla», si sfoga il direttore generale del Citta. «E mi fermo qui, perché non voglio parlare dell'arbitro. La mia espulsione era un segnale perché non mi sembrava corretto l'andamento della gara. É stata una partita sfortunata di Camplone. Nelle partite mi piace che il metro di giudizio sia lo stesso per entrambe».

Dopo la partita con la Ternana, ancora una volta un finale di gara fatale per il Cittadella. É una questione più fisica o mentale? «Il gol non l'ho visto perché ero in spogliatoio. Non credo sia una questione fisica e nemmeno mentale, spesso c'è anche la bravura dell'avversario da riconoscere e quindi i complimenti vanno fatti alla Cremonese. Chiaro che il Cittadella negli episodi dei minuti finali deve essere più cattivo».

Vede analogie in queste ultime 3 partite del Cittadella, in cui la squadra ha raccolto solo 1 punto? «Contro la Ternana abbiamo dominato e preso gol nel finale, mentre a Pisa non mi è piaciuto l'atteggiamento del primo tempo. Con la squadra di Stroppa ce la siamo giocata, facendo tutto quello che c'era da fare. C'è poco da dire ai ragazzi, perché l'approccio e l'atteggiamento è stato giusto. Dobbiamo essere più bravi negli episodi, questo sicuramente».