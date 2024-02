Cittadella, Stefano Marchetti: «Il rammarico non deve esserci per la gara di Parma, bensì per quelle precedenti»

Anche se la sconfitta contro il Parma, la quarta di fila per il Cittadella, è ancora tiepida nel ricordo di tutto l'ambiente, Stefano Marchetti fa il pompiere e rende onore alla capolista: «Questa non è una partita in cui bisogna dire qualcosa di negativo al Cittadella. Il Parma è stato un avversario che rispetto molto, di grandissimo livello, ma abbiamo fatto la nostra partita. Contro il Parma mi è piaciuto il Cittadella, quello che è successo nelle gare prima di questa mi è piaciuto molto molto meno», sottolinea il direttore generale.



Per alcuni tratti avete giocato meglio del Parma... «Il calcio è questo: il Parma l’ha buttata dentro, noi una volta di meno. Gli episodi e i gol fanno la differenza. Potenzialmente abbiamo fatto una partita importante, ma non l'abbiamo vinta. Ripeto, il Parma ha dimostrato di essere una squadra forte. Cosa prendo di positivo da questa gara? Si è visto un grande Cittadella. Il rammarico non deve esserci per la gara di Parma, bensì per Brescia, Terni, in casa con la Sampdoria. Dopo quelle gare non ero contento, contro il Parma posso solo dire ai ragazzi di andare avanti su questa strada».

Che cosa la rende più soddisfatto della sfida contro gli uomini di Pecchia? «Ci abbiamo messo cuore in tutta la partita, anche quando la squadra si è trovata sotto. Nella ripresa abbiamo giocato nella loro metà campo, accettando il rischio che comporta lasciare campo a giocatori pericolosi come quelli di Pecchia. Abbiamo creato occasioni fino all'ultimo secondo, dimostrando di volerla pareggiare ad ogni secondo. Poi è mancato un pizzico di buona sorte nel finale, quando gli schemi sono saltati completamente. Se troviamo il pari in una mischia poi si parla di "grande Cittadella", ma io devo guardare la prestazione, e questa c'è stata. Il risultato è spesso dettato dagli episodi, non posso focalizzarmi solo su quello...».

Guardando il bicchiere mezzo pieno, il Cittadella anche dopo 4 k.o consecutivi è sempre a +4 dalla prima esclusa dai playoff. «Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e se giochiamo come contro il Parma possiamo giocarcela e dire la nostra. La difficoltà? Dobbiamo lavorare sulla tenuta mentale per essere sempre al top. Con il Parma abbiamo saputo essere quello che siamo, mettendo in campo la nostra forza, ma è facile farlo contro la capolista. Serve essere sempre così, anche a Terni o Brescia, in gare solo sulla carta più abbordabili, ma che in realtà poi ti fregano».

Ci sono segnali di luce all'orizzonte? «​Assolutamente si, perché ho visto una squadra tonica e combattiva, in grado di giocarsela con tutti. Come atteggiamento nettamente superiore al Brescia. La sfida del Rigamonti è stata la peggiore della stagione, al pari di quella interna contro il Como, dove ho visto una squadra molle e senza rabbia agonistica. Li non ero molto sereno, ma stavolta lo sono un po' di più. Non troveremo sempre squadre di qualità come il Parma, giocando così troveremo altre opportunità che possiamo cogliere».