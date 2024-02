Stefano Marchetti: «Negli ultimi 20' contro il Catanzaro non ho visto lo spirito Cittadella»

Non c'è pace per il Cittadella. Nel giro di un mese e mezzo, le montagne russe emotive e di risultati per i granata, reduci da 6 k.o di fila. Stefano Marchetti, direttore generale del Citta, nel post Catanzaro, come sempre, ci mette la faccia e prova ad analizzare il periodo dei suoi ragazzi: «È un momento molto difficile, i “se” e i “ma” se li porta via il vento», riconosce il dirigente granata. Serve guardare in faccia la realtà: siamo in un momento difficile e ne dobbiamo venire fuori. Dei gol sbagliati o subiti mi interessa poco. Bisogna invertire questo momento, fermare questa emorragia di cattivi risultati».



Eppure, questo Cittadella le occasioni da gol le crea sempre, al tempo stesso le reti che subisce sono spesso evitabili. È concorde? «Certo, si possono evitare quando si è tranquilli e lucidi, cosa che probabilmente non siamo. In questo momento ogni errore lo paghiamo in maniera pesante. Giochiamo poco sereni quando i risultati non arrivano. Come se ne viene fuori? Con qualche episodio favorevole, con fattori esterni in aiuto. Contro il Catanzaro c’era un’espulsione clamorosa ed ha graziato Scognamillo. Dico una cosa controcorrente? L’arbitro ha fatto bene a non buttarlo fuori, perché sapeva di averlo ammonito poco prima. Mi sono venuti in mente gli episodi di La Spezia: quello che chiedo è una linea uguale per tutti, non possono essere espulsi Branca e Angeli e Scognamillo no. Altrimenti si entra nel buco nero e gli episodi non girano più a tuo favore».

Che aria si respira in spogliatoio? Si può immaginare il morale basso... «Nella vita esistono i momenti difficili e bisogna affrontarli. Dobbiamo reagire, abbiamo tutti il morale giù».

Nonostante il cattivo periodo, il Cittadella è sempre al settimo posto. Che cosa pensa di questa classifica? «Non la guardavo prima, lo faccio ancora meno adesso. Purtroppo sto invecchiando e l’esperienza mi dice che bisogna rimanere con i piedi per terra sempre, soprattutto quando sei sopra. Non lo dico perché mi piacciono le sparate, ma perchè so come funziona questo gioco. Cerco di avere una linea equilibrata. Non eravamo fenomeni un mese fa, non siamo disadattati oggi. Nei momenti belli non siamo stati bravi a dare continuità, ora dobbiamo uscire dal momento difficile. Questo lo dirà il tempo. Ora abbiamo tanti infortuni, squalificati, Branca fuori, Vita da capire se recupera per mercoledì. Una rosa ampissima ora si trova a dover fare i conti con le assenze. Contro il Catanzaro abbiamo giocato con un paio di giocatori che hanno stretto i denti. Negro ha una distorsione ed ha giocato quasi senza allenarsi e Vita con qualche dolore. Ora serve la testa dritta e reagire. Serve lo spirito da Cittadella, che non ho visto negli ultimi 20 minuti contro il Catanzaro. Questo mi dà maggiormente fastidio rispetto la sconfitta di per sé».



Un timido sorriso arriva dal ritorno al gol di Baldini. «L'abbiamo centellinato perché il ragazzo ha avuto qualche ricaduta. Sono molto contento che sia tornato ed abbia ritrovato il gol. Peccato questa rete non abbia fruttato almeno un punto. Il Catanzaro ha dimostrato di essere molto forte, sul piano del possesso palla ci ha dato una lezione di gioco, però di occasioni ne abbiamo avute più noi, come quelle capitata sui piedi di Pandolfi, Pittarello o Maistrello».