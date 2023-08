Cittadella, Stefano Marchetti: «Scoprire giocatori come Amatucci è la mia missione»

Per una volta sorride anche lui, il regista dietro le quinte di questo avvio stagionale super del Cittadella: Stefano Marchetti. È lui il firmatario, con il beneplacito del presidente Gabrielli, di questa rivoluzione estiva del Citta, giunta dopo una salvezza sofferta lo scorso maggio. Stagione nuova, mezza squadra nuova e si torna a vincere. Esattamente come l'anno scorso in questo periodo, ma con vibrazioni decisamente diverse. «Abbiamo iniziato più che bene questa stagione», esordisce il dirigente granata. «Oltre la vittoria abbiamo fatto una prestazione perfetta contro una squadra forte, rischiando quasi mai. Ho visto una prestazione di grandissima sostanza».

Si aspettava tanta concretezza, efficacia e una buonissima integrazione vecchi-nuovi già a questo punto della stagione? «Si, perchè vedo tutti coinvolti. Anche in panchina ci sono giocatori che diventeranno buoni cammin facendo. È una rosa con varie opportunità fisiche e tecniche. Ci darà buone soddisfazioni se manterrà l'atteggiamento visto contro Empoli e Reggiana».

Amatucci è l'ennesima scommessa vinta sul mercato? «Sono molto contento. Vedere fare bene un ragazzo dalla C come Amatucci per me è una soddisfazione doppia. È il mio lavoro, la mia "missione", una soddisfazione personale importante, senza dimenticare anche gli altri ragazzi».

La squadra di Gorini ha messo in mostra una grande condizione fisica, nonostante un campo non in perfette condizioni. «Vero, il campo non è messo bene perché sta soffrendo una malattia al manto dovuta al caldo. Ora giochiamo in trasferta due gare di fila e mi hanno promesso che a settembre, quando torneremo contro il Venezia, sarà un tavolo da biliardo. L'alibi del campo lo levo, sono stati doppiamente bravi i ragazzi».

Bravi anche dal punto di vista nervoso. Nel primo tempo 3 cartellini gialli a tre uomini chiave. Contento della gestione emotiva della gara? «Ho visto maturità, in grado di gestire il giallo al meglio. Abbiamo fatto una gara attenta, rischiando poco nulla. Vorrei trovare un aspetto negativo alla serata, ma al momento non ne vedo».

Direttore, forse non avere chiuso la partita con Pittarello o Pandolfi è il pelo nell'uovo della serata contro la Reggiana. «Non si può segnare ad ogni occasione, sennò ci montiamo la testa. Ho visto cose giuste in campo. Il gol si può segnare o meno, ma non abbiamo mollato un centimetro. Aldilà delle occasioni, mi è piaciuto lo spirito visto in campo. Abbiamo lottato, ma siamo stati forti a livello di aggressività».

Che Serie B si prospetta? «Competitiva, difficile, dove nessuno parte vincitore o sconfitto. Insomma, quella che conosco da sempre. Credo sia il campionato più bello d'Italia. Il campo parlerà e la verità viene fuori».

Mercato ancora aperto, ci dobbiamo aspettare ancora qualche movimento nel rush finale? «Spero di no. Per completare il lavoro che ho fatto in entrata, non vedo punti dove andare ad intervenire. Qualche uscita invece deve esserci. Abbiamo giocatori in esubero e mi auguro si trovi la soluzione ideale per tutti, altrimenti la rosa è questa e ci saranno dei fuori-lista».

Intanto per la settima volta negli ultimi otto anni, è stata mantenuta la tradizione positiva dell'esordio. Contento? «Non guardo tanto le statistiche, ma questi numeri mi piacciono! Se parti bene è perché te lo conquisti sul campo. I ragazzi dal primo giorno di raduno sono coesi. Il gruppo è bello, sano e tosto. Ora ci attendono 4-5 corazzate nelle prossime partite. Sarà bello affrontarle, perché vedremo il nostro spessore e l'impatto che avremo. Contro la Reggiana l'impatto è stato ottimo, ma non abbiamo fatto niente. Da martedì testa al Parma, sfida molto tosta».