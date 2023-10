Cittadella, Stefano Negro: «La Serie B è l'occasione che aspettavo da anni»

Un colosso di 193 centimetri per 85 chilogrammi è questo l'identikit del nuovo centrale difensivo a disposizione di Gorini, Stefano Negro. Un innesto diventato prezioso per la retroguardia del Cittadella alla luce dei problemi fisici dello sfortunato Edoardo Sottini, sul quale non ci sono tempistiche riguardanti il recupero. Dopo lo svincolo con il Pordenone e la nozze rimandate al momento delle firme con il Perugia, Negro è pronto ad ri-assaggiare quella serie B lasciata il 18 maggio 2017 con 28 minuti da subentrante con la maglia della Pro Vercelli contro il Frosinone. «La trattativa è nata tempo fa», mette in chiaro l'ex Monza, Viterbese, Perugia e Triestina. «Tanto che in seguito ho rifiutato tutte le proposte che arrivavano dalla serie C. Per fortuna questa settimana si è concretizzato tutto per il meglio. É l'occasione che aspettavo da tanti anni e sono contento di farlo al Cittadella».

A proposito di offerte rifiutate, può confermare che Perugia ed Albinoleffe l'hanno cercata con insistenza? «Con il Perugia avevo trovato l'accordo, ma poi il presidente Santopadre ci ha ripensato su alcune questioni ed ho deciso di andarmene via. Nei giorni successivi mi stavo per pentire della decisione, poi per fortuna questo mercato - talvolta surreale - si è chiuso nel migliore modi».

Quali sono le sue prime sensazioni a Cittadella? «Sento di essere entrato a far parte di una famiglia. Non vedo l'ora di aiutare i miei compagni. Percepisco un gruppo coeso».

Come si sente dal punto di vista fisico? «Mi sono allenato da solo e con una squadra d'Eccellenza vicino casa. Ho già fatto una settimana con il Cittadella, sto bene e sono carico per una nuova stagione, spero la più bella della mia carriera».

Conosceva già qualcuno dei suoi compagni? «Ho giocato con Carissoni al Monza quando eravamo giovanissimi. Nel 2017-2018 arrivammo quarti da underdog e poi disputammo i playoff. Ci divertimmo molto in quell'annata. Gli altri giocatori li conosco per averli affrontati come avversari, soprattutto gli attaccanti. In tanti mi hanno fatto penare, felice di essere insieme a loro ora».

Si sente un difensore goleador? Ha ben 7 gol all'attivo in carriera. «Diciamo che amo salire in terzo tempo di testa. Spero di segnare il primo gol in questa categoria il prima possibile».

Porta fisicità e si spera anche maggiore concentrazione al reparto. Sente questa responsabilità? «I ragazzi sono tutti esperti e io spero di dare una mano a livello numerico, cercando di dimostrare il mio valore calcistico».

Oltre al calcio, quali sono i suoi hobby? «Amo gli scacchi. Anche Mastrantonio è appassionato e ci gioca. Vediamo di affrontarlo quanto prima, credo che siamo allo stesso livello. Trascorro molto tempo con il mio cane e in mezzo alla natura. Mi piacciono le camminate e le corse in montagna, oltre a qualche sentiero in mountain bike: sono state attività molto utili per tenermi in forma in questa lunga estate».

Già trovato casa a Cittadella? «Con la mia ragazza sto cercando, ma è un dramma. Al momento vivo in un hotel, ma sicuramente troverò la soluzione adatta».