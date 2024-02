Cittadella, il tabellone del calciomercato della sessione invernale 2024

Questo il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del mercato invernale del Cittadella:

ARRIVI: Nessuno



PARTENZE: Nessuno

La Nuova Formazione Tipo del Cittadella (in grassetto i nuovi acquisti):

Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano, Pandolfi, Pittarello

Il commento di Stefano Marchetti

«C'è stato tutto di concreto, però ho deciso di restare così». Così Stefano Marchetti ha parlato a caldo dopo la chiusura del mercato, al termine di una due giorni conclusiva ricca di rumors per alcuni suoi interpreti. Il corteggiamento dello Spezia a Pittarello, qualche sondaggio della Feralpisalò per Giraudo, il Lecco mordi e fuggi con Frare sino all'ipotesi suggestiva del ritorno di Antonucci. Tante parole, tante cose vere, ma alla fine niente di fatto. Fiducia totale al gruppo diretto da Gorini e capitanato da Branca, il direttore generale granata non ha mai avuto dubbi: «É un gruppo che mi piace, che ho difeso fino alla fine e spero possa continuare a crescere. Il mio intento è stato difendere questa squadra. Voglio vedere cosa può fare questo gruppo di ragazzi. Credo meritino fiducia sino a fine anno. Oltre a Pittarello sono arrivate altre richieste? Si, ne sono arrivate tante sul tavolo, ma ragionando con la mia testa ho deciso di andare avanti così. Tanto in entrata, quanto in uscita».