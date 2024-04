Andrea Tessiore: «Con il Südtirol chiudiamo il discorso salvezza. Il 1°gol? Non è un ossessione, ma vorrei trovarlo...»

Mezzala, trequartista ed ora esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 liquido proposto da Gorini in queste ultime partite in casa Cittadella. Tra gli uomini chiave di questa fluidità tattica c’è sicuramente l’ex capitano della Primavera della Sampdoria Andrea Tessiore. Il centrocampista ligure analizza la gara contro l’Ascoli, ripartendo da quel pallone vagante in area piccola al 4’: «È da 3 giorni che riguardo quell’azione e mi chiedo cosa potevo fare in più. Ho attaccato bene il primo palo, magari potevo essere più rapido a muovere il corpo. Per come eravamo partiti c’è qualche rammarico. Vedendo gli altri risultati eravamo in zona playoff con una vittoria e mettevamo una pietra sopra sul tema salvezza. Siamo partiti bene, nei primi 25’ abbiamo fatto molto bene, sembravamo belli sciolti, ma siamo calati dopo la traversa. Non buttiamo via il punto. Magari un mese e mezzo fa una gara del genere non l’avremo portata a casa. Anche nella difficoltà abbiamo rischiato poco. Dopo 9 risultati utili consecutivi ed 8 sconfitte di fila, ora ci stiamo riprendendo, anche se dopo la vittoria di Reggio Emilia era meglio ripetersi».

Cittadella appena fuori dalla zona playoff, ma con l’ambizione di compiere un rush finale in grado di sorprendere un po’ tutti, a partire dalla trasferta di sabato al Druso di Bolzano contro il Südtirol: «Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Messo quel mattoncino, possiamo pensare al resto. In B bisogna restare sul pezzo contro qualsiasi squadra. Il Südtirol? Sarà difficile perché sono molto solidi e si chiudono bene. Dovremo essere bravi a preparare la gara e fare come abbiamo fatto con la Reggiana, giocando senza paura e andando a prendere punti anche al Druso. Spero Marchetti sia più contento di un mese fa. Ora dobbiamo fare qualcosa in più tutti. La salvezza sicura prima di tutto, ma guardiamo anche in su. Questi discorsi li facciamo anche tra di noi. Vogliamo raggiungere questa benedetta salvezza, anche se l’obiettivo di tutti è raggiungere i playoff. Se siamo liberi mentalmente, perché non provarci? La differenza tra C e B è l’equilibrio. Tutte le squadre sono molto competitive, in C il divario tra prime e ultime è un po’ più ampio. In B chi mi ha impressionato di più è Bonaiuto della Cremonese. Tra i giovani Cassano è un ottimo giocatore e Raimondo della Ternana ha fatto vedere grandi cose. Un pari al Druso andrebbe bene? Assolutamente no, vogliamo i 3 punti».

Il nuovo ruolo da laterale d’assalto piace al classe 1999: «L’avevo fatto qualche volta a Latina nell’ultimo anno, soprattutto per esigenze numeriche. Il mio ruolo naturale era la mezzala sinistra. A Cittadella ho lavorato principalmente da trequartista. Confrontandomi con il mister abbiamo convenuto che posso fare l’esterno tutta fascia. Il mio idolo? Mi piaceva tantissimo Marchisio. Sono milanista, ma simpatizzavo per la Sampdoria. Negli anni di Giampaolo ho fatto 6 mesi in prima squadra con Skriniar, Torreira, Bruno Fernandes, giocatori pazzeschi. Lottavamo per l’Europa, ho cercato di carpire la cultura del lavoro e la loro mentalità. Se sono alla ricerca del 1°gol? Non è un’ossessione, ma vorrei trovarlo. Nelle ultime partite sto prendendo la mira».