Cittadella, i tifosi caricano la squadra al termine della rifinitura pre-Pisa (FOTO)

Cittadella in crisi di risultati? Zero polemiche e ancora più vicinanza alla squadra. L'unicità del mondo Cittadella è nota a tutti, con Gorini ancora in sella dopo 7 k.o di fila. E se la stabilità societaria è fatto noto, il tifo granata al termine della rifinitura pre-Pisa, ha voluto rendere chiaro cosa pensa fuori dagli spogliatoi del Tombolato: “Chi combatte può morire; chi non combatte è già morto: Forza Ragazzi!!!”

I ragazzi di Gorini avranno recepito il messaggio?