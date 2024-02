Tommy Maistrello: «La festa di laurea? La faccio insieme a Carissoni e Mastrantonio tra un mese. Se ci sblocchiamo possiamo fare filotto»

Un altro Dottore in casa Cittadella e due in arrivo nel prossimo mese, Carissoni e Mastrantonio. Dopo Cassandro nel 2022, il Cittadella festeggia un altro laureato in spogliatoio: Tommy Maistrello, laureatosi nella giornata di martedì 20 febbraio in Scienze Motorie indirizzo Sport e Football Management all'Università E-Campus. «Partiamo da una premessa: io ero senza diploma fino al 2020, mi mancava un anno da svolgere. In pandemia, non sapendo cosa fare, ho pensato bene di diplomarmi», confessa il puntero cresciuto nell'Abano. «A questo punto dopo il diploma in ragioneria a Fermo nelle Marche, mi sono iscritto tramite E-Campus a Scienze Motorie, perché c’è l'indirizzo “Sport & Football Management”. Nel giro di tre anni ho completato il percorso, sino a ieri il giorno della proclamazione».

Quale tema hai affrontato nella tesi? «Sulla differenza tra i livelli della forza nei calciatori pre e post pandemia».

Ha influito? «Si ha influito, anche se secondo alcuni studi che ho condotto nel giro di quattro settimane, con percorsi di esercizio fisico personalizzati, i livelli della forza tornavano come pre malattia».

Insomma, il prof.Redigol può assumerti nel suo staff. Ti vedi preparatore quando appenderai le scarpette al chiodo? «Domanda difficilissima questa. Lo sport mi piace molto, ma non so ancora quale strada intraprenderò».

I festeggiamenti come sono stati? «Martedì è stata una giornata molto formale, ma di grande gioia. C’era solo la mia futura moglie Alessia e i miei parenti. Papà festeggiava 60 anni martedì 20 febbraio, abbiamo fatto una cena in famiglia. Poi posso svelare che altri due miei compagni si stanno per laureare: li attendo e festeggeremo tutti assieme».

Chi si sta per laureare? «Carissoni e Mastrantonio. L’altro giorno parlavamo di fare qualcosa tutti assieme. Siamo una squadra colta! La laurea è un bel traguardo, sono veramente contento. In un periodo così buio, un po’ di gioia non fa male».

Già, il campo: come state vivendo questo momento particolare? «È dura. Sono 5 settimane che ci alleniamo forte, al massimo delle nostre possibilità e poi le cose in partita per un motivo o per un altro vengono un po’ meno. Stiamo soffrendo. La base della nostra sono gli allenamenti a 2000 e questo non manca. Ora dobbiamo essere bravi mentalmente a risolvere le difficoltà che possiamo incontrare ogni sabato».

A proposito di difficoltà, sabato c'è il Catanzaro, squadra che ama avere il pallone tra i piedi e concede sempre qualcosa all'avversario. Può essere la gara giusta per ripartire? «Detta così, ti direi di si. Le prestazioni ci sono sempre state, se riusciamo a sbloccarci possiamo fare un altro filotto importante come l'andata. Perché no!»

Che squadra è il Catanzaro? «Sono molto forti, con un'idea di gioco che ti porta a corrergli dietro. Non buttano mai via la palla, ergo rischiano molto. Se stiamo attenti, possiamo sfruttare le loro incertezze».

Magari con un pubblico che vi spinge, come nelle ultime partite. «Quest'anno il pubblico in casa è stato fantastico. Speriamo i tifosi continuino a sostenerci. Dal campo fa veramente la differenza».

Ultima domanda, il tuo obiettivo personale? «In questo momento uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Se a marzo o aprile ci troviamo ancora in zona playoff pensiamoci. Vero che dobbiamo invertire la rotta, al tempo stesso abbiamo ancora una posizione di classifica tranquilla, che ci permette, perché no, anche di sognare. È tutto nelle nostre mani, la cosa più bella ed importante».