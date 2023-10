Cittadella, Tommy Maistrello: «Possiamo essere la mina vagante del campionato»

Il suo gol mancava dal 6 maggio, nello scontro salvezza contro il Benevento. Il ritorno al gol di Tommy Maistrello è decisamente una delle liete novelle del pomeriggio di sabato al Tombolato. Una rete da opportunista, con il piede debole (il destro), e un'esultanza iconica assieme a Carriero, che ha fatto rivivere al pubblico del Tombolato la scena tra Vieri e Del Piero dopo la rete dell'ex ariete dell'Inter negli ottavi di finale dei Mondiali 1998 contro la Norvegia: entrambi seduti con le gambe incrociate a guardarsi negli occhi per qualche secondo. «Sicuramente Del Piero che guarda negli occhi Vieri è po' diverso da Carriero che mi guarda», scherza Maistrello, prima di tornare serio. «L'esultanza è nata per gioco con un nostro amico in comune. Quest'ultimo alla vigilia della gara con la Ternana ci ha scritto "Sento che Tommy farà gol sabato ed esulterete alla Vieri-Del Piero" e così è andata». Profetico. E chissà che la ritrovata verve sottoporta di Maistrello, poco considerato da Gorini in questo avvio, non abbia fatto riapprezzare questo attaccante generoso, ma decisamente puntuale sottoporta quando viene chiamato in causa: «Non guardo indietro. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa», afferma il puntero granata. «Due minuti o novanta poco cambia. Sinceremente sono ancora deluso per il pari contro la Ternana. Quando sono tornato in panchina, mai avrei pensato che subissimo il gol del pari. Purtroppo questo è il calcio. Peccato che ora ci sia la sosta, con la rabbia che abbiamo vorremmo giocare già domani».

Con te in campo, Cassano e Pittarello sembravano più liberi di esprimere il loro potenziali. Concordi? «Abbiamo tutti fatto bene davanti, esattamente come il resto della squadra. Ci sono riuscite tante cose bene e possiamo prendere come punto di partenza per il nostro campionato».

E magari un punto di partenza per il tuo campionato. «Certamente. Mancano tante partite da qui alla fine, quindi per me è un punto di partenza».

Ti sei posto un obiettivo di gol? «Onestamente no, mi pongo obiettivi sempre sul breve, non a lungo termine».

Cassano te l'aspettavi così forte? «È un ragazzo che apprezziamo tutti i giorni in allenamento, siamo sorpresi di lui, ma fino ad un certo punto. Siamo abituati a vedere le sue capacità».

13 punti dopo 9 partite: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? «Dopo questa partita mezzo vuoto, ma se me lo richiedi nei prossimi giorni ti rispondo diversamente. Analizzando complessivamente credo stiamo facendo molto bene. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare che possiamo essere la mina vagante del campionato».