Cittadella, Vita's way: «Stagione scorsa? Archiviata! Faccio da chioccia ai più giovani, migliorando gol ed assist»

Sempre più leader. Dentro e fuori dal campo. All'alba della sesta stagione a Cittadella, Alessio Vita si conferma sempre più uomo chiave nei delicati meccanismi di Gorini. Tanto in campo, dove il suo apporto di gol ed assist non manca mai, quanto nello spogliatoio, come si è visto sul palco di Piazza Pierobon non più tardi di qualche giorno fa. Battute, scherzi, parole al miele per chi è più giovane. Insomma, un Alessio Vita, tanti Alessio Vita. Sul numero 16 granata si può sempre contare. E poco importa se si tratta del primo test stagionale contro l'Alpe Cimbra, due gol e due assist in scioltezza per squadra e compagni nella naturale posizione da trequartista, o se si tratta della nuova campagna alle porte. «È sempre bello ricominciare», ha riconosciuto il jolly granata. «L'entusiasmo è lo stesso della prima stagione. Non vedevo l'ora di iniziare e finalmente siamo partiti. Ora c'è da lavorare e faticare per farsi trovare pronti all'inizio della stagione».

Dal mercato sono arrivati tanti giovanissimi. Come li stai vedendo? «Sono giovani con esperienze in C e noi veterani dobbiamo essere bravi a farli integrare subito. Non ci saranno problemi perché in questa realtà ogni atleta ha fatto il suo percorso. C'è bisogno di tutti, lo si è visto anche nelle ultime stagioni quanto i cambi fanno la differenza».

Cosa dirai ai nuovi? «Si accorgeranno della particolarità dell'ambiente straordinario in cui sono arrivati. Sono giunto al sesto anno al Tombolato e posso dire che la voglia di giocare per questi colori è sempre tantissima. Per chi viene qui troverà un ecosistema bello e che lo farà sentire come in una famiglia».

Scacciate vie le nubi della seconda parte del campionato? «La stagione scorsa l'ho già archiviata. Per quanto mi riguarda si parte da zero. Quel che stato è stato, anche se potevamo fare di più dopo un girone d'andata straordinario. Ora ricarichiamo le batterie e pensiamo a questo campionato. Sarà difficile, arriveranno momenti complessi, ma dobbiamo fare tesoro degli errori commessi per non ripeterli nei prossimi mesi».

Da quando sei arrivato a Cittadella nell'estate del 2019, ti senti diverso? «Mi sento più maturo e più responsabile nei confronti del gruppo. Sento che devo dare l'esempio a chi è più giovane. Il mio ruolo, come quello di Branca, Salvi o Pavan, è quello di aiutare i più giovani a farli crescere in serenità, senza addossare a loro troppe responsabilità».

Come sta andando con Masciangelo in questi giorni? Da avversari non ve le siete mai mandati a dire... «Abbiamo sempre avuto belle battaglie e ricordo tante 'scarpate'. Sono felice sia arrivato a Cittadella perché è un ottimo giocatore e potrà darci una grande mano».

In quale aspetto senti che puoi migliorare il tuo gioco? «A livello di numeri l'annata scorsa è stata buona con 4 gol, 5 assist e 3 pali. L'obiettivo è migliorare queste cifre».

Magari raddoppiandole? «Magari! Non sarà facile, ma ci proverò, tranne i pali. Tra me e Pitta (Filippo Pittarello ndr.) siamo stati molto sfortunati. C'è da raddrizzare la mira».

Una curiosità: in quale posizione preferisci giocare? «Mezzala o trequartista. Dipende sempre dal sistema di gioco che utilizziamo. Come sempre sono a disposizione di mister Gorini».

Dopo i rumors in uscita, con Pittarello conteso da Spezia e Catanzaro, si torna a parlare anche di mercato in entrata in orbita Cittadella con l'interessamento per il jolly offensivo Ismail Achik, ventiquattro anni il prossimo 30 luglio. L'atleta marocchino nasce ala destra, ma in realtà può destreggiarsi anche in posizioni più centrali del terreno di gioco, come il trequartista o la seconda punta, oltre alla mezzala ultra propositiva. Secondo fonti pugliesi e i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe addirittura già il si del giocatore per il trasferimento, ma Achik è legato da un contratto con il Bari fino al 2027. Un ostacolo non da poco per la buona riuscita della trattativa, anche se l'ex Audace Cerignola non rientra nei piani di Longo ed è in uscita dalla Puglia, dopo una stagione d'esordio al San Nicola condita da 22 presenze, una rete e un assist all'attivo