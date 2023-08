Cittadella, torna la vittoria contro la Virtus Verona nell'ultimo test match di Lavarone

In attesa dell'ufficialità di Cassano, il Cittadella conclude il ritiro di Lavarone con una vittoria per 2 a 0 contro la Virtus Verona, squadra del girone A della Serie C, tristemente nota a queste latitudini per avere sbattuto fuori, non senza polemiche arbitrali, il Padova dai playoff 2023. Buona prestazione dei ragazzi di Gorini, che dopo 6 gol subiti tra Trento e Lecce, tornano a sigillare la porta difesa da Kastrati e con una rete per tempo hanno la meglio sulla compagine di Gigi Fresco. Gara sulla distanza dei 100' (due tempi da 50' ciascuno) e protagonisti dell'incontro due luogotenenti di Gorini: Giuseppe Carriero e Andrea Magrassi. Il primo sblocca il risultato sull'imbrunire del primo tempo con una bella sassata da fuori area, mentre il secondo all'85' mette al sicuro il risultato con il piattone sinistro su assist del partente Felicioli. Da segnalare nel primo tempo una doppia parata di Sibi su Vita e Pittarello al 10', mentre cinque minuti dopo è Casarotto a divorarsi il gol del vantaggio a tu per tu con Kastrati, dopo un disimpegno errato di Frare.

Raccontati i gol e segnalato il secondo clean sheet dell'estate del Cittadella, c'è poco altro da annotare, se non il debutto in maglia Citta di Emil Kornvig, neo acquisto proveniente dallo Spezia. Per il danese 32' nella ripresa e la sensazione che il suo apporto potrà essere utile dalle parti del Tombolato. Nella giornata di giovedì il Cittadella tornerà in pianura e da venerdì proseguirà la preparazione in paese. Sabato 5 agosto è già tempo di amichevole contro l'ambiziosa Luparense di Coletti. Appuntamento alle 18.00 al Casée di San Martino di Lupari, per l'ultima messa a punto prima dell'impegno in Coppa Italia di sabato 12 agosto al Castellani di Empoli contro la squadra di Zanetti.

Questo il tabellino dell'incontro:

Cittadella-Virtus Verona 2-0

Primo Tempo 1-0

Marcatori al 45' p.t Carriero (C); al 40' s.t. Magrassi (C)

CITTADELLA 1T (4-3-1-2) Kastrati; Carissoni, Angeli, Frare, Rizza; Vita (dal 35' p.t. Carriero), Branca, Mastrantonio; Baldini; Maistrello, Pittarello. All. E.Gorini



CITTADELLA 2T (4-3-1-2) Kastrai (dal 35' s.t. Veneran); Mattioli, Angeli (dal 18' s.t. Felicioli), Frare (dal 18' s.t. Cecchetto), Giraudo; Carriero (dal 18' s.t. Kornvig), Pavan, Amatucci; Tessiore; Asencio (dal 30' s.t. Embalo), Pittarello (dal 18' s.t. Magrassi). All. E.Gorini

VIRTUS VERONA (3-4-1-2) Sibi; Cellai, Ruggero, Faedo; Cabianca, Demirovic, Metlika, Daffara; Danti; Casarotto, Juanito. All. G.Fresco