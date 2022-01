Cittadella Women, calciomercato: dal River Plate ecco Lucia Martelli

Il Cittadella Women piazza il colpo. Dal River Plate approda nella cittadina murata Lucìa Martelli, ala destra di sicuro affidamento classe 1989. Un talento vero, quello della Martelli, capace di conquistare un posta da protagonista anche in competizioni come Copa Libertadores, conquistata nel 2016 con le colombiane dell'Atletico Huila.

Nel suo post di saluti al River Plate, la Martelli ricorda con piacere la sua esperienza in Argentina, ma al tempo stesso è pronta a raccogliere il testimone per un'impresa importante: portare il più in alto possibile il Cittadella Women. Per la promozione sarà difficile, ma di certo la sterilità offensiva granata con questo innesto sarà solo un lontano ricordo alla ripresa delle ostilità il prossimo 6 febbraio contro il Chievo Verona.