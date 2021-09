Cittadella Women: difesa bilndata, attacco spuntato. 0-0 contro il Chievo

Un punto positivo per il Cittadella nel derby contro il Chievo di coach Venturi. 0-0 il risultato finale, con parziali scusanti per le granata vista l'indisponibilità di Peruzzo e la squalifica di Peressotti. Debutto dal 1' per Caterina Fracaros, proveniente dall'Inter.

La Cronaca

Studio nei primi minuti, ma al 4' ecco le granate pericolose. Vecchione manda fuori da ottima posizione, non sfruttando un'assistenza al bacio di La Rocca. Il Chievo risponde colpo su colpo e passata la metà del tampo rende concrete le sue mire. Salimbeni impegna Toniolo in due occasioni, ma la granata gestisce senza affanni. Trascorrono pochi minuti ed ecco Masu colpire dentro l'area, ma il suo tiro vola alto sopra la traversa. Il primo tempo è tattico e concede molto poco in termini tecnici, abbondando di agonismo e scontri in mezzo al campo.



Nella ripresa è ancora il Cittadella ad affacciarsi in avanti. Corazzi tira debolmente a lato al 48', mentre otto minuti dopo è Begal a cercare l'angolino con una bella conclusione, ma Olivieri è attenta. Come nel primo tempo, alla distanza esce il Chievo, anche se la miglior occasione è poco dopo la metà della frazione. Salarni e Dallagiacoma apparecchiano per Boni, ma quest'ultima spreca e la difesa granata respinge.

Alla fine è un pareggio che accontenta un po' tutti. Prossimo appuntamento domenica prossima contro il Ravenna Women, per la terza giornata del campionato di serie B.

Di seguito il tabellino del match:

CITTADELLA WOMEN

Toniolo, La Rocca, Masu, Meneghetti (41′ st Simeoni), Ripamonti, Fracaros, Domi (22′ st Zanni), Corazzi, Vecchione (41′ st Meggiolaro), Begal (22′ st Nurzia), Ponte (36′ st Pizzolato). All. Salvatore Colantuono

CHIEVO VR WOMEN

Olivieri, Pecchini, Zanoletti, Salaorni, Mascanzoni, Salimbeni (41′ st Gidoni ), Bolognini (12′ st Dallagiacoma), Tardini, Peretti (25′ Verrino), Marenic, Boni. All. Giacomo Venturi

Ammonizioni: Ripamonti, Zanoletti, Salimbeni, Nurzia