Serie B femminile: Cittadella Women sconfitto a Brescia

Niente da fare per il Cittadella Women di mister Colantuono nella quarta giornata del campionato di Serie B contro il Brescia. Vittoria di misura per le lombarde contro le granata quadrate e tutto sommato sfortunate. Primo posto in classifica confermato per il Brescia, a

La Cronaca

Spettacolo nel primo tempo. Brescia arrembante fin da subito con Merli e Brayda, ma il gol resta una chimera. Dopo l'assestamento, ecco il Cittadella con Masu e Ponte, ma niente da fare in ambo le occasioni. La ex Saggion testa i riflessi di Toniolo e quest'ultima al 26' si supera sempre su Saggion con una parata incredibile da applausi.

Nella ripresa si riparte con Meneghetti per Fracaros e un rigore al 55' per il Brescia. Saggion viene stesa in area, ma Merli spara a lato il tiro del possibile vantaggio. È solo rimandato il gol del Brescia. Al 60' è Cristina Merli a siglare l'1 a 0. Passano due minuti e Luana Merli potrebbe raddoppiare, ma Masu salva sulla linea. Corazzi su punizione costringe agli straordinari il portiere del Brescia, mentre Ponte spreca da ottima posizione con un tiro alto sopra la traversa a 8 minuti dalla fine della gara.

Finisce così a Brescia, con i pronostici della vigilia confermati. Brescia squadra da battere, Cittadella scorbutico per chiunque. Si prospetta un campionato ricco di soddisfazioni nell'Alta padovana.