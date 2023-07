Il Coletti-ball piace, la Luparense vince 2 a 1 in amichevole contro il Levico

Una rimonta che fa ben sperare. La Luparense, nel primo appuntamento del precampionato, piega il Levico Terme con il risultato di 2 a 1 a Castello di Tesino in Trentino Alto Adige. Dopo l'iniziale svantaggio a firma di Herrera Alfonso, la squadra di Coletti ha trovato la vittoria grazie alle reti di Vetere e Leveque. Un buon test per i Lupi, che hanno messo in mostra una più che discreta prestazione per il periodo, provando e riprovando situazione ampiamente studiate in allenamento. Tra i migliori in campo, oltre ai due marcatori, De Cerchio, Bongiorni e gli esterni offensivi Bigonzoni e Schimmenti. Da segnalare nella ripresa un rigore sulla traversa del Levico.

Oltre al campo, continua ad essere sempre bollente il mercato per la Luparense, con l'ufficialità dell'under Ivo Rossi, difensore classe 2004, la scorsa stagione in forza al QPR in Inghilterra, ma con un passato anche nelle giovanili della Juventus. «Dopo una bella esperienza all’estero ho scelto di tornare in Italia», le prime parole di Rossi ai canali social della Luparense. «Ringrazio la società per avermi voluto e soprattutto per avermi dato questa chance di riproiettarmi verso traguardi ambiziosi per me e per questa squadra».