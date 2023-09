«Nessun contraccolpo psicologico, mi aspetto una grande reazione contro il Catanzaro»

Scatta l'operazione riscatto in casa Cittadella. Per gli uomini di Gorini, dopo la pesante sconfitta interna contro il Como, è già tempo di rivolgere la mente al Ceravolo di Catanzaro, teatro nella serata di mercoledi 27 settembre (ore 20:30) della settima giornata di campionato. Imperativo? Tornare dalla Calabria con almeno un punto. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella in conferenza stampa pre gara.

Le notizie sui singoli in vista di Catanzaro. «Magrassi e Branca stanno bene e saranno disponibili per la partita contro il Catanzaro. Pandolfi ha un problema alla caviglia, quindi non sarà della comitiva per la Calabria».

Ancora focus sulla gara contro il Como, soprattutto in termini di approccio ai tempi. «Il problema c'è, non è un caso. Come risolverlo? Possiamo alzare l'attenzione, decisamente migliorabile. Oltre all'approccio, bisogna giocare le gare fino al 100'. Credo domenica sia stata una giornata storta, non c'eravamo in campo. Rispetto le partite precedenti un passo indietro, ma fortunatamente torniamo subito in campo per rimediare. Dobbiamo fare le cose che abbiamo fatto prima di Como. Contraccolpi psicolgici? Ne abbiamo parlato in spogliatoio, ma non deve esserci. Alle volte incosciamente la testa ti porta a fare partite del genere quando ti senti più bravo. Mi aspetto una grande reazione, da squadra che ha capito la negatività contro il Como».

Analisi sul Catanzaro. «Mi aspetto una squadra che segna molto e che ha mantenuto l'ossatura dello scorso campionato, in cui ha macinato record su record. Loro provano sempre a giocare e concedono qualcosa dietro. Hanno un modo di giocare molto produttivo, con meccanismi oliati. Sono la sorpresa del campionato, sono una squadra molto pericolosa soprattutto al Ceravolo. Cosa temo dei calabresi? Più del singolo, temo il reparto avanzato. Sono molto offensivi ed organizzati».

Novità nell'11 iniziale. «Abbiamo tante soluzioni, ma qualcosa cambierò. Dovrò verificare le condizioni di chi ha giocato domenica, ma ci possono essere occasioni per tanti. Mi riservo queste ore per fare le scelte. Cassano dal 1′? Ci sono due partite da qui a domenica, ma Cassano è uno dei dubbi che mi porto fino al calcio d'inizio. Contro il Como è stato uno dei pochi a salvarsi ed è entrato bene in campo. Baldini ha bisogno di giocare ed allenarsi con intensità. Domani in campo per qualche minuto? Dipende da come si mette la partita. Serve cautela per evitare recidive. Un po' alla volta cercherò di inserirlo».

Un pensiero sull'ex Ambrosino. «Ha avuto problemi al polpaccio all'inizio della preparazione, ma ora ha recuperato. Le sue doti le conosciamo. Per noi e per lui sarebbe stato meglio se fosse rimasto qui, ma ha deciso il Napoli. Gli auguro di trovare le soddisfazioni che in parte ha trovato qua. Cittadella era la piazza ideale per crescere ancora».