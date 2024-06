La controreplica del sindaco Mortandello: «Perchè buttarla in politica? Disponibili per dare il cambio di destinazione d’uso»

Un pomeriggio intenso a Montegrotto con le controrisposte del sindaco Mortandello e del gruppo Appartenenza Biancoscudata alla nota del primo pomeriggio dei proprietari dei terreni di Montegrotto sul quale si sta discutendo da venerdì mattina per un progetto di nuovo stadio del Calcio Padova. Di seguito la nota del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello:

«L’amministrazione comunale ha accolto il club, Appartenenza Biancoscudata, i tifosi che si sono presentati con questa idea, li abbiamo messi in contatto con chi da un punto di vista tecnico ha sempre rappresentato i dieci proprietari e poi non ci abbiamo messo più bocca. Semplicemente abbiamo detto che nel caso di un’operazione del genere di tale portata noi siamo disponibili a usare gli strumenti urbanistici per dare il cambio di destinazione d’uso. Ricordiamoci che in quell’area, tra i vari proprietari c’è anche la mamma della consigliera Baldi, quindi da un punto di vista logico è chiaro che la si vuole buttare in politica. La precedente destinazione urbanistica prevedeva 70.000 metri cubi di residenziale (100.000 reali) che sono stati declassati a verde, quindi sono stati completamente cancellati su richiesta dei privati. Coloro che si sono interfacciati con l’amministrazione, per quanto riguarda i proprietari non sono stati gli stessi, ma da un punto di vista tecnico sono stati i professionisti ai quali si sono appoggiati. Ad esempio quando ci hanno presentato il progetto del parco acquatico. Quindi il nostro ruolo di amministrazione non è quello di andare a trattare prezzi o casistiche simili, ma è di dire cosa da un punto di vista politico permetteremo di fare in quell’area. E in quell’area, se ci arrivano proposte come quella di Appartenenza Biancoscudata, siamo ben predisposti, anche perché potrebbero esserci anche altri investitori interessati. noi non facciamo i mediatori di terreni o robe similari, noi semplicemente raccogliamo le istanze che ci arrivano e diciamo se da un punto di vista politico possiamo sposarle oppure no. Quindi nessun tipo di polemica e anzi, secondo me, essendoci degli interessi diretti della famiglia della consigliera comunale di minoranza, è proprio lei che vuole buttarla in politica. Sbagliando».

Il controcomunicato di Appartenenza Biancoscudata

Anche Appartenenza Biancoscudata ha voluto sottolineare il suo punto di vista: «Partiamo dalla fine, ossia dalla smentita dei proprietari dei terreni. Nei mesi precedenti, dopo aver compreso che c’era la possibilità di costruire uno stadio a norma UEFA sostenibile, rimovibile e implementabile, abbiamo contattato vari comuni della provincia di Padova per chiedere disponibilità ad ascoltare il progetto. Tra questi – il Sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello – ha dimostrato il suo interesse in quanto nel suo territorio era presente un’area di 130.000 mq sulla quale doveva sorgere il Venice Thermal Park, un parco acquatico innovativo molto grande attorno al quale erano state previste attività commerciali correlate tra ristorazione, sport e leisure. Il Venice Thermal Park era in stato di progettazione molto avanzato, ed i lavori per la sua costruzione non sono proseguiti per l’arrivo della pandemia, che fece abortire il tutto. Data la precedente delibera già avanzata, siamo stati indirizzati dall’amministrazione comunale a parlare con la PARTE TECNICA DEI PRIVATI, la stessa che era delegata a rappresentarli per il progetto Venice Thermal Park. Ci siamo cosi incontrati direttamente in più occasioni, chiedendo di verificare inoltre la fattibilità dell’inserimento dell’area stadio all’interno del perimetro previsto dal progetto precedente. Fattibilità che poi è stata effettivamente riscontrata. Quindi, per concludere, se i privati proprietari dei terreni delegano la loro parte tecnica ad interloquire con potenziali acquirenti e la stessa parte tecnica non comunica con chi li delega (…), non è colpa nostra. Ricapitolando, riportiamo le domande esposte ieri a cui vorremmo una chiara risposta:

Joseph Oughourlian è stato realmente informato delle reali possibilità di crescita attraverso l’acquisizione di terreni, di un centro sportivo e di uno stadio di proprietà? Se è informato, perché non fa un’operazione che dice gli sia stata in precedenza impedita nel Comune di Padova? Non la fa perché capitalizza la società e diventa più di difficile vendita? Perchè la proprietà non ha contattato quegli imprenditori che si sono dichiarati disponibili ad una operazione di crescita con l’acquisizione dei terreni?

IL NOSTRO APPELLO

Alessandra Bianchi ha detto che se ci sono imprenditori locali pronti a supportarlo in questa operazione cosi vantaggiosa, J.O aprirebbe un tavolo di confronto. Ci appelliamo dunque a chiunque sia interessato a cogliere questa opportunità di farsi avanti. Vogliamo TRASPARENZA su budget e obiettivi. Che si dica la verità di intenti, non siamo la Pergolettese o il Lecco. Esigiamo una solida e trasparente programmazione per i prossimi anni. Senza TRASPARENZA e UNITÀ di INTENTI, invitiamo J.O a iscrivere la squadra al prossimo campionato per poi andarsene da Padova.

P.S: A tutti i VERI tifosi del Padova: la nostra non è una provocazione e tantomeno una proposta farlocca. Comprendiamo che sia difficile per una volta vedere una luce in questo buio che dura da 30 anni, ma noi non ci arrendiamo a questa lenta agonia. Chi davvero aiutar vuole, abbia più fatti che parole».