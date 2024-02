Coppa Italia C, sarà Padova-Catania. Si gioca il 19 marzo e il 2 aprile

Risultato fotocopia, stesso epilogo, decisamente tante polemiche in più. Il Catania rimonta al Massimino contro il Rimini e si conquista il pass per la finale di Coppa Italia vincendo 2 a 0 grazie ai gol di Cicerelli al 17' del primo tempo e di Castellani a sei minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Gara tirata in Sicilia, con il Rimini furente per un gol annullato al 91'.



La finale di Coppa Italia ricordiamo che si disputa su gare di andata e ritorno. Il primo atto si disputerà martedì 19 marzo all'Euganeo, mentre la gara decisiva il 2 Aprile alle pendici dell'Etna.