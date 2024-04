Padova, è il momento di conquistare la Coppa!

Tutto in una notte e porte (semi)chiuse. Dopo due settimane di polemiche, comunicati e il vantaggio maturato all'Euganeo, il Padova si gioca questa sera alle 20:30 il secondo atto della finale di Coppa Italia di C in casa del Catania. I biancoscudati hanno due risultati su tre per portare a casa il primo trofeo stagionale, il secondo nelle ultime tre edizioni, diventato cammin facendo un obiettivo sempre più sensibile e importante per società e tecnico, mentre Zeoli è obbligato a vincere per portare a casa la competizione. Chi vince gode, chi perde spiega e si lecca le ferite.

La situazione in casa Padova

Tutti in trasferta alle pendici dell'Etna. Torrente ha portato con sé la rosa al completo, Kirwan incluso anche se squalificato, nell'ultimo atto del Massimino. Dezi abile e arruolato, per quanto riguarda la probabile formazione ancora qualche dubbio tattico: sarà di nuovo 4-2-3-1 come all'andata o verrà riproposto il 4-3-3 visto nell'ultima gara contro la Pergolettese? Pretattica di rigore quando si gioca una partita di questa rilevanza, con gli indizi che portano tutti verso la conferma del modulo con la mediana a "vertice abbassato", Torrente docet.

In porta sicuro Zanellati, mentre dietro ci sarà qualche novità rispetto al campionato. Belli occuperà sicuramente l'out di destra, mentre sull'altro lato ecco il mancino mortifero di Favale. Al centro in tre per due maglie: Delli Carri, Faedo e Perrotta. Con il centrocampo a 3 classico, spazio ai 3 che dalla Pro Patria in poi di metà febbraio hanno giocato più spesso, quindi Fusi, Crisetig e Varas. Radrezza, decisivo all'andata con giocate e assist, dovrebbe entrare a gara in corso. In avanti Valente potrebbe ritrovare una maglia dal 1' sulla sinistra un mese dopo quella contro il Renate di campionato. A completare il reparto i soliti noti, Liguori a destra e Bortolussi riferimento centrale.



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Valente



SQUALIFICATI PADOVA: Kriwan

DIFFIDATI PADOVA: Fusi, Cretella, Dezi, Villa, Capelli, Belli, Delli Carri

SQUALIFICATI PADOVA STAFF: nessuno

La situazione in casa Catania

I 1500 under 14 - accompagnati da adulti - che affolleranno la Tribuna B dello stadio Massimino sono pronti a rendere meno surreale questo sfida. Da questo mister Zeoli (ex centrale difensivo patavino tra il 2006 e il 2008) riparte, con tanti dubbi di formazione. Chi al posto di Welbeck in mezzo al campo? Su questo interrogativo si fondano grande parte degli interrogativo dell'allenatore catanese. L'espulsione rimediata nei minuti finali dal centrocampista ghanese lascia nei guai una squadra con parecchie fragilità e poche certezze. Out Sturaro e Tello per motivi fisici, Zammarini e Quaini sono tra le opzioni considerate per giocare a centrocampo, considerando che le ultime prestazioni poco convincenti di Ndoj hanno suggerito a Zeoli di non schierare il giocatore albanese contro il Giugliano. Altrettanto interessante capire se Zeoli opterà per un centrocampo a tre uomini o a due, con la possibilità di inserire Peralta nella posizione di trequartista, mossa quest'ultima che ha mandato in crisi il congegno di Torrente nei secondi 45'.

Questi i convocati degli etnei:

PORTIERI – 22 Furlan, 35 Donato, 95 Albertoni

DIFENSORI – 2 Curado, 3 Haveri, 5 Rapisarda, 14 Kontek, 16 Quaini, 27 Castellini, 28 Celli, 46 Monaco

CENTROCAMPISTI – 6 Ndoj, 33 Zammarini, 13 Bouah

ATTACCANTI – 9 Costantino, 10 Di Carmine, 19 Peralta, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 77 Marsura, 90 Cianci



CATANIA (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Monaco, Kontek, Celli (Castellini); Ndoj, Zammarini; Chiricò, Peralta, Cicerelli (Marsura); Di Carmine



SQUALIFICATI CATANIA: Welbeeck

DIFFIDATI CATANIA: Bouah, Rapisarda, Chiarella, Kontek, Quaini, Albertoni, Celli, Cianci, Monaco, Sturaro

SQUALIFICATI CATANIA STAFF: Nessuno

I numeri della sfida

Ventuno i precedenti tra le le due squadre dal 1939/1940 ad oggi, Serie A inclusa. Il bilancio evidenzia 7 vittorie per il Padova, 5 pareggi ed 9 successi per il Catania. Nell'ultimo Catania-Padova al Massimino, il 17 settembre 2008 e valido per il 4°turno di Coppa Italia, successo siciliano per 4 a 0 con doppietta di Morimoto, gol iniziale di Dica e terza marcatura firmata Rocco Sabato.

Chi dirige la sfida

Gara affidata al signor Signor Stefano Nicolini di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila.

Dove guardare Catania-Padova

Padova-Catania sarà trasmessa in diretta su Raisport e Sky Sport, oltre che in streaming su Now Tv e Sky Go.