Coppa Italia C, il Padova il 18 agosto l'esordio all'Euganeo contro la vincente di Feralpisalò-Carpi

Con il mercato in ebollizione e il ritiro imminente a Pieve di Cadore dal 13 al 27 luglio, iniziano ad affacciarsi anche i primi impegni ufficiali in casa Padova per la stagione 2024-2025.

Nei primi diciotto giorni d'agosto sono previste almeno due gare di Coppa Italia. Il primo impegno del 4 sarà quello nella Coppa Italia maggiore nel primo preliminare contro il Cesena di Mignani neopromosso in B. Appuntamento al Manuzzi. La vincente sarà ospite dell’Hellas Verona al Bentegodi nei trentaduesimi in programma domenica 11 agosto.

Per vedere l'esordio ufficiale all'Euganeo di mister Andreoletti e i suoi, bisognerà attendere domenica 18 agosto alle ore 21.00 quando il Padova entrerà in gioco nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C contro la vincente di Feralpisalò-Carpi. In caso di parità durante i tempi regolamentari, sono previsti i supplementari e qualora perdurasse la parità anche nell'extra-time ci saranno i rigori per definire chi accederà alla fase successiva.