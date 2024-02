Carlo Faedo: «Super contento per questa vittoria, voglio arrivare in alto con il Padova»

Il primo gol biancoscudato nella serata migliore possibile, per stappare una semifinale molto bloccata. Carlo Faedo si conferma uno degli innesti più azzeccati del mercato di gennaio del Padova. Queste le sue parole nel post semifinale: «L'impatto è stato molto positivo e non mi aspettavo la fiducia del mister. Spero di continuarla a ripagare. Mi sento un giocatore maturo e conosco la categoria. Ero consapevole dei miei mezzi quando sono arrivato, altrettanto ero conscio della concorrenza. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, con tanti ragazzi che giocano meno e sarebbero titolari in altre squadre. Sono super contento di questo vittoria. Il gol? La palla mi è arrivata verso dopo la traversa di Delli Carri. Mi sembrava lentina, ma entrata e va bene così. Con Delli Carri mi trovo bene. La tattica è un po' diversa, lui mi guida tanto. Con lui sto giocando tanto, in partita cerco di avere l'intesa migliore. Il cambio di modulo poteva essere un insidia, ma è un ruolo che conosco. Preferisco il braccetto, perché posso sganciarmi, ma lo faccio anche a 4, quando posso. Questa finale da giocare mi stimola e sono molto carico speriamo di vincere. Il gol lo dedico a mio fratello. Le parole di Gigi Fresco mi fanno piacere. Io il migliore difensore della C? Giudizi generosi. Interessamenti dalla B? Non so nulla, sto ancora pensando ad ambientarmi qui e costruirmi un percorso più in alto. Magari con il Padova. Vincere aiuta a vincere. Oltre al passaggio del turno, volevamo dare continuità di risultati. È da un po' di partite che non subiamo gol, la squadra è forte. L'obiettivo ce l'abbiamo bene in mente».