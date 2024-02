Coppa Italia C: Padova, c'è la Lucchese da ribaltare e una finale da conquistare

Il Padova a caccia della storia e della seconda finale negli ultimi tre anni di Coppa Italia Serie C. Dopo la sconfitta di misura dell'andata al Porto Elisa, i biancoscudati sono chiamati alla mini-impresa: ribaltare il risultato dell'andata in favore dei toscani, vincere con due gol di scarto e continuare a restare in corsa su tutti i fronti. Insomma, gli ingredienti per un tardo pomeriggio-inizio serata di quelli da ricordare ci sono tutti, visto il momento di forma più che buono della squadra di Torente reduce da 3 successi di fila senza subire gol. Non sorprende che il pubblico in questo senso stia rispondendo più che presente a questo appuntamento. Al momento sono 1.121 i biglietti venduti per il match di mercoledì 28 febbraio delle ore 19.00 all'Euganeo, con ben 466 acquistati dai tifosi lucchesi. Chi vince affronterà una tra Rimini e Catania, con i romagnoli vittoriosi all'andata per 1 a 0 sui siciliani di Cristiano Lucarelli.

La situazione in casa Padova

Torrente è stato chiaro in conferenza stampa: si va di mix per ribaltare il parziale del primo atto maturato nella terra del compositore Puccini. Che cosa significa? Semplice, il tecnico biancoscudato mescolerà le carta dando spazio a titolari e chi ha giocato meno in egual misura. Rispetto all'andata di un mese fa, nuovo sistema di gioco e nuovi volti in campo. Confermato il portiere di Coppa, Zanellati, la linea a 4 sarà composta da Belli, Delli Carri, Faedo e Villa, ergo tre cambi complessivi sui primi 5 visti in campo contro l'Arzignano. Le novità più gustose si prospettano in mezzo al campo con Radrezza e Dezi che tornano titolari e ballottaggio fino all'ultimo tra Cretella e Fusi per il ruolo di mezzala destra. Valente non convocato, in attacco si va verso un tridente in grado di mixare fantasia latina e possenza fisica con Liguori, Zamparo e Capelli.



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Villa, Susanu, Grosu

CENTROCAMPISTI: Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Beccaro, Bortolussi, Liguori, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Delli Carri, Faedo, Villa; Fusi, Radrezza, Dezi; Liguori, Zamparo, Capelli

La situazione in casa Lucchese

Aria tesa in casa toscana. Dalla vittoria contro il Padova di fine gennaio scorso, gli uomini di Gorgone hanno perso 3 volte, raccogliende due pari e appena un successo, lo scorso 4 febbraio in casa contro la discontinua (eufemismo) Spal di questa stagione. Insomma, il periodo non è dei migliori, anche se la Lucchese in questa stagione in Coppa si è sempre saputa trasformare. Sarà così anche all'Euganeo? Nel dubbio mister Gorgone è pronto a mettere in campo l'11 migliore per strappare il pass alla finale. «Abbiamo un minimo vantaggio che ci siamo conquistati nella gara di andata, ma 90 minuti sono tantissimi», ha sottolineato il tecnico rossonero. «L’atteggiamento deve essere equilibrato, dobbiamo riuscire a leggere i momenti della gara, sarà una partita di testa, gambe e cuore. Sono molto felice di dire che avremo la spinta di oltre 400 tifosi anche in trasferta e questo per noi sarà fondamentale».



Lucchese (3-4-3): Coletta; Fazzi, Benassai, Sabbione; Alagna, Tumbarello, Cangianello, Visconti; Russo, Magnaghi, Rizzo Pinna

I numeri della sfida

Ventitre i precedenti tra le le due squadre. Ben quattro in Serie A e in Veneto il bilancio tra le due squadre segna 12 vittorie per il Padova, 7 pareggi e 4 affermazioni toscane.

Chi dirige la sfida

Gara affidata al signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti di linea signori Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo. Quarto ufficiale di gara, il signor Luca De Angeli della sezione di Milano.



Dove guardare Padova-Lucchese

Padova-Lucchese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.