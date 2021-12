Coppa Italia, Cagliari-Cittadella: avanzano agli ottavi i rossoblu, granata fuori a testa alta

Niente da fare per il Cittadella nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 21-22. Ad accedere agli ottavi è il Cagliari di mister Walter Mazzarri, con un rotondo 3-1. Partita mai in discussione per i sardi, capaci di andare in rete con Deiola e Ceter nel primo tempo e nella ripresa con l'uruguagio Gaston Pereiro.

LA CRONACA

Tanto turn over da ambo le parti, con il Cittadella che preserva il suo centrocampo titolare e Baldini. Per i padroni di casa spazio a tante seconde linee e il debutto in Prima Squadra del capitano della Primavera Kourfalidis. I ritmi sono ovviamente blandi ad inizio gara e dopo una fase di studio ecco il vantaggio dei rossoblu. Zappa sfonda sulla destra e pennella un cross perfetto per lo stacco imperioso di Deiola. Al 16' il Cagliari mette il muso avanti. Nonostante la fiammata degli uomini di casa il match veleggia nella tranquillità più assoluta, senza grossi scossoni. Intorno alla mezz'ora è Kourfalidis ad accendersi sulla sinistra, con un bel cross non toccato perfettamente da Maniero, mentre qualche minuto dopo ecco Oliva dai trenta metri, poco alto sopra la traversa. È il preludio al bis sardo. Ceter raccoglie una corta respinta di Maniero su tiro di Deiola e per il colombiano è la prima rete in maglia Cagliari. Il numero 39 del Cagliari a pochi istanti dalla fine del tempo ha l'occasione per il tris, ma Maniero para facilmente. Nella ripresa lo spartito del match non cambia. Cagliari in gestione, Cittadella al risparmio. Inevitabile il terzo gol della banda Mazzarri con il redivivo Gaston Pereiro, abile ad avventarsi su un pallone vagante, dopo la bella conclusione dalla distanza di Lykogiannis. Siamo al 69'. Con davanti ancora più di venti minuti di partita inizia la girandola dei cambi e la sagra del gol annullato, uno per parte. Prima su Lykogiannis, poi su Mazzocco. C'è spazio per il debutto del classe 2002 Desogus nel Cagliari, ma soprattutto per la straordinaria rete, all'85', di Donnarumma che colpisce da distanza siderale ed infila il portiere sotto l'incrocio. La rete del Citta ravviva i padroni di casa e al 90' c'è spazio per il palo di Joao Pedro, dopo un pregevole assolo di Desogus.

Ecco il tabellino dell'Unipol Domus Arena di Cagliari:



Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni (27' s.t Caceres), Obert; Zappa, Kourfalidis (14' s.t Grassi), Oliva, Deiola (27' s.t Dalbert), Lykogiannis (36' s.t Desogus); Pereiro, Ceter (14' s.t Joao Pedro). All. Mazzarri



Cittadella (4-3-2-1): Maniero; Cassandro, Adorni (34' s.t Smajlaj), Frare, Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio (17' s.t Beretta), D'Urso (17' s.t Branca); Danzi; Cuppone (31' s.t Vita), Antonucci (1' s.t Baldini). All. Gorini



Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Reti: 16' Deiola (CA), 40' Ceter (CA), 64' Pereiro (CA), 85' Donnarumma (CI)

Ammoniti: Danzi, Oliva, Frare