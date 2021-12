Coppa Italia, Cagliari-Cittadella: dirige la gara Ferrieri

Squadra in casa

Impegno in trasferta per il Cittadella all'Unipol Domus Arena di Cagliari. Sarà la signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere Cagliari-Cittadella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia alle ore 18.00 mercoledì 15 dicembre 2021.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Meli di Parma, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Mastrodonato di Molfetta. Quarto uomo il Sig. Ghersini di Genova, con al V.A.R. Sig. Mazzoleni di Bergamo ed A.V.A.R. Sig. Paganessi di Bergamo.