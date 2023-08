Coppa Italia, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida contro l'Empoli

Obiettivo? Passare il turno di Coppa Italia, come ha ripetuto quattro volte mister Gorini in conferenza stampa. Sono 22 i convocati in casa Cittadella per la sfida contro l'Empoli di sabato 12 agosto alle ore 17:45 al Castellani e valida per i 32esimi della competizione nazionale. Mister Gorini dovrà fare i conti con qualche infortunio rimediato durante il ritiro pre-campionato. Non saranno della gara Angeli per una sublussazione acromion claveare e Baldini per lo stiramento al bicipite femorale, entrambi rimediati nell’ultima amichevole a San Martino di Lupari. Oltre a loro restano ai box: Maniero, Cecchetto, Felicioli, Embalo, Mattioli, Sottini e Asencio.

Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Veneran

Difensori: Giraudo, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza, Frare

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Amatucci, Tessiore, Kornvig, Saggionetto

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Pandolfi

Per quanto riguarda la probabile formazione, il consueto 4-3-1-2, con tante novità rispetto lo scorso anno: Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Kornvig (Carriero); Tessiore; Maistrello (Cassano), Magrassi

Due i ballottaggi. In mezzo al campo Kornvig appare favorito su Carriero, apparso in grande spolvero nelle amichevoli estive. In avanti si fa strada la scelta delle Twin Towers, Maistrello-Magrassi, ma occhio al nuovo arrivato Claudio Cassano, che scalpita per una maglia da titolare. Da escludere la formula ultra offensiva con Tessiore mezzala, Cassano trequartista e la coppia Maistrello-Magrassi, nonostante stuzzichi in tanti addetti ai lavori e tifosi.