Cittadella, la rivincita di Coppa contro la Cremonese e il sogno Olimpico con la Roma di Mou

Rivincita servita. Dopo la sconfitta di venerdì sera in campionato, ecco un'occasione ghiotta per il Cittadella di riprendersi il maltolto contro la Cremonese, nei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Appuntamento alle ore 15:00 - orario su cui è meglio evitare qualsiasi commento - martedì 31 ottobre. Chi vince trova la Roma all'Olimpico agli ottavi. Un motivo in più per provare a festeggiare Hallowen al massimo, senza rivedere le streghe di pochi giorni fa.

Citta si cambia

Gorini ha fatto intendere che ci sarà turnover massiccio per la gara dello Zini. Pur rispettando la competizione nazionale, sabato arriva il Brescia al Tombolato e dopo due sconfitte di fila ed un solo punto raccolto nelle ultim 3 partite c'è da dare un occhio anche al campionato. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno, come Rizza, mai visto sulla fascia sinistra difensiva o Kornvig, cassato dopo l'errore di Bari e pronto a mettersi in luce in questa sfida di Coppa. Probabile l'esordio dal 1' anche del nuovo arrivo della finestra ottobrina Stefano Negro, nel cuore della difesa, così come si rivedrà Frare al centro della difesa. Al netto delle tantissime assenze, Sottini, Cecchetto, Tessiore, Baldini, Sanogo, Salvi e Pandolfi, i granata se la vogliono giocare al massimo, memori dello sgambetto d'agosto all'Empoli.

A Cremona Stroppa naviga nell'abbondanza. I 16 punti in classifica e l'irruzione in zona playoff hanno scatenato l'entusiasmo della piazza, che ora si auspica il secondo atto in meno di un anno in quel di Roma in Coppa Italia. Anche l'ex tecnico del Monza attingerà a piene mani nella profondità della rosa, fermo restando che la qualità di alcuni interpreti come il match winner del Tombolato Vazquez o l'ex Tsadjout, per non tacere di Collocolo, Sernicola, Quagliata o Lochosvili, è decisamente un lusso per la gara.

Le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2)

Jungdal; Tuia, Ravanelli, Lochosvili; Sernicola, Valzania, Bertolacci, Collocolo, Quagliata; Ciofani, Tsadjout

Cittadella (4-3-1-2)

Maniero; Carissoni, Negro, Frare, Rizza; Kornvig, Danzi, Carriero; Mastrantonio; Maistrello, Magrassi

A dirigere i sedicesimi di finale è stato chiamato il Signor Paride Tremolada della sezione di Monza con 1° assistente Pagliardini di Arezzo e 2° assistente Vigile di Cosenza. Quarto uomo Bonacina di Bergamo, mentre al V.A.R. ecco Mazzoleni di Bergamo con A.V.A.R. Meraviglia di Pistoia.

Il resto del turno

Martedì 31 ottobre

Ore 15 Cremonese-Cittadella Italia 1

Ore 18 Salernitana-Sampdoria Italia 1

Ore 21 Bologna-Verona Mediaset 20

Mercoledì 1 novembre

Ore 15 Genoa-Reggiana Italia 1

Ore 18 Lecce-Parma Italia 1

Ore 21 Udinese-Cagliari Italia 1

Giovedì 2 novembre

Ore 18 Sassuolo-Spezia Italia 1

Ore 21 Torino-Frosinone Italia 1