Coppa Italia, Serie D: i convocati dell'Este di mister De Mozzi per il derby

Sono 20 i giocatori a disposizione per il mister dei giallorossi in vista del primo turno preliminare odierno casalingo di Coppa Italia di Serie D contro il Campodarsego.

Si comincia a fare sul serio. Ancora poche ore ed è Coppa Italia di Serie D, con il primo turno preliminare. Appuntamento alle ore 15.00 al Nuovo Comunale di Ester contro il Campodarsego, in un derby che si preannuncia elettrico.

Intanto in mattinata mister De Mozzi ha reso noti i convocati per la gara odierna. Il nuovo acquisto Altuna, subito in lista.

PORTIERI: Anomerianakis, Rizzato

DIFENSORI: Bordi, Pilotto, Zanetti, Hoxha, Marchiori, Piccardi, Said, Tozzo

CENTROCAMPISTI: Matas, Espinar, De Mozzi, Caccin, Altuna

ATTACCANTI: Tescaro, Lucci, Boix, Olonisakin, Mourelo