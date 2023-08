Coppa Italia: il debutto del Cittadella, tra curiosità e voglia di passare il turno ad Empoli

Curiosità e voglia di stupire, per l'ennesima volta, la fanno da padrona in casa Cittadella in vista del debutto stagionale nei 32esimi in Coppa Italia contro l'Empoli di mister Paolo Zanetti, tra le squadre più interessanti della scorsa Serie A. Appuntamento alle 17:45 oggi, 12 agosto, al Castellani di Empoli. La speranza nell'ambiente granata è ripetere l'impresa di un anno fa al Via del Mare di Lecce. In quel caso una notte magica di Tounkara permise al Citta di avanzare ai sedicesimi. Ci sarà anche questa volta il lieto fine per i 134 che saranno presenti in Toscana questo pomeriggio?

Difficile da dire per Gorini, alle prese con un'autentica rivoluzione in rosa. 10 nuovi arrivi, forse altri 2 pronti a fare il loro ingresso negli spogliatoi del Tombolato e almeno 4 partenze pianificate entro l'1 settembre. Stafano Marchetti, direttore generale granata e regista di questo mercato, è stato di parola: rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. La vincente del match in terra empolese affronterà una tra Cremonese e Crotone, domenica in campo sempre alle 17:45.

Citta si cambia

A Cittadella, prendendo in prestito Tomasi di Lampedusa, tutto cambia perché nulla cambi. Cambiano i giocatori, ma la filosofia resta la stessa: aggressività e fisicità a tutto campo con l'obiettivo di recuperare il pallone a ridosso dell'area avversaria e verticalizzare istantenamente per le punte. Nulla di nuovo dalle parti del Tombolato. Mai come quest'anno servirà pazienza con Edoardo Gorini, giunto al terzo anno alla guida del Citta, alle prese con l'assemblaggio dei nuovi e con gli infortuni di due uomini chiave delle sue idee di gioco come il fantasista Enrico Baldini (out un mese per uno stiramento al bicipite femorale) e quel Matteo Angeli che nelle idee di Marchetti ha tutte le stigmate per diventare il leader della retroguardia granata. A proposito di nuovi, gli ultimi arrivati, l'ex del match Alessio Rizza, il baby talento Claudio Cassano e Luca Pandolfi, sembrano destinati a partire dalla panchina, mentre Carissoni, Kornvig e Tessiore hanno molte chance di partire dal 1'.

Dall'altra parte, parecchie defezioni per Paolo Zanetti, con l'ex Giovanni Crociata triste y solitario a scaldare la panchina. Dopo quasi un decennio di 4-3-1-2 e 4-3-2-1, ad Empoli si entra nel'era del 4-2-3-1. Per gli amanti di tattica un cambio epocale, ad Empoli una rivoluzione copernicana, per Zanetti solo la voglia di mettere a suo agio i suoi migliori talenti come l'ex Spezia Gyasi, in attesa del completo recupero dei gioielli Baldanzi, Fazzini e Daniel Maldini, appena arrivato dal Milan.

Le probabili formazioni

Empoli (4-2-3-1)

Caprile: Ebuehi, Ismailj, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Stojanovic, Henderson, Gyasi; Caputo

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Kornvig (Carriero); Tessiore; Maistrello (Cassano), Magrassi



Arbitra Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Laudato di Taranto e Belsanti di Bari, con quarto uomo D’Eusanio di Faenza. Al Var ci sarà Abbattista di Molfetta, assistente Var Longo S. di Paola.

Il resto del turno

(in evidenza chi accede ai 16esimi di finale)

Frosinone-Pisa 1-0 7′ p.t. autogol Canestrelli (F)

Udinese-Catanzaro 4-1 9′ p.t. Lovric (U), 12′ p.t. Vandeputte (C), 4′ s.t. Beto (U), 20′ s.t. Thauvin (U), 48′ s.t. Lucca (U)

Genoa-Modena 4 – 3 1′ p.t., 12′ s.t., Retegui (G), 29′ p.t. Manconi (M), 40′ p.t. Tremolada (M), 45′ p.t. Vasquez (G), 7′ s.t. Gudmundsson (G), 32′ s.t. Gargiulo (M)

Bologna-Cesena 2-0 2′ p.t. Corazza (B), 35′ s.t. Zirkzee (B)

Sabato 12 agosto 2023

Empoli – Cittadella: ore 17.45

Bari – Parma: ore 18.00

Verona – Ascoli: ore 21.00

Cagliari – Palermo: ore 21.15

Domenica 13 agosto 2023



Salernitana – Ternana: ore 17.45

Cosenza – Sassuolo: ore 18.00

Lecce – Como: ore 21.00

Monza – Reggiana: ore 21.15

Lunedì 14 agosto 2023

Cremonese – Crotone: ore 17.45

Sampdoria – Sudtirol: ore 18.00

Spezia – Venezia: ore 21.00

Torino – Feralpisalò: ore 21.15

Dove Guardare Empoli-Cittadella

In tv su Mediaset Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity