Coppa Italia Eccellenza, i risultati della 1°giornata delle padovane

Pozzonovo e Arcella corsari in trasferta ad Abano e San Giorgio in Bosco, mentre esce sconfitto l'Albignasego a Porto Tolle. Borgoricco Campetra sfortunato contro il Giorgione, successo di misura per il Mestrino sul Plateola

Una partenza con il botto per Pozzonovo e Arcella Padova nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza 2022. Analizziamo i gironi:

Girone 6

Abano-Pozzonovo 0-3

Scardovari-Albignasego 1-0

In casa di un Abano ancora alla ricerca degli ultimi tasselli dal mercato, ecco un Pozzonovo assolutamente centrato e pronto per l'inizio della stagione, capace di regolare gli aponensi con un secco 3 a 0. Doppietta di Cortella su rigore (1° e 3°) e Gallo le marcature. Nell'altro incontro di giornata ecco la vittoria dello Scardovari contro l'Albignasego per 1 a 0. La settimana prossima è già tempo di verdetti, con gli scontri diretti tra Pozzonovo-Scardovari e Albignasego-Abano.

Prossimo turno

Albignasego - Abano

Pozzonovo - Scardovari

Girone 7

Mestrino Rubano - Academy Plateola 2-1

San Giorgio in Bosco - Arcella Padova 0-3

Conferma le buone sensazioni del Trofeo Bertocco il Mestrino Rubano, in grado di vincere in casa contro l'Academy Plateola. Sorpresa, ma fino ad un certo punto, a San Giorgio in Bosco, dove l'Arcella Padova di coach Tentoni abbatte i padroni di casa con un secco 3 a 0. Rampazzo sugli scudi con una doppietta, ma il vero protagonista di giornata è Calgaro autore di due assist e del gol che apre le danze per i bianconeri. Come nel girone 6, tra sette giorni è quasi tempo di dentro e fuori, con il big match tra Arcella Padova e Mestrino Rubano.

Prossimo turno

Academy Plateola - San Giorgio in Bosco

Arcella Padova - Mestrino Rubano

Girone 8

United Borgoricco Campetra - Giorgione 0-2

riposa: Godigese

Nessun scampo per lo United Borgoricco Campetra in casa contro il Giorgione di mister Esposito. Un rigore di Gashi e la rete di Mangieri regalano i tre punti alla compagine trevigiana. Debutto da rivedere per gli uomini di Bertan, ma già un'occasione di riscatto il prossimo week end in casa della Godigese.

Prossimo turno

Godigese - United Borgoricco Campetra

riposa: Giorgione