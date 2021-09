Coppa Italia Eccellenza: la presentazione dei match delle padovane

La presentazione di tutti i match delle padovane dell'ultima giornata dei gironi di Coppa Italia Eccellenza.

Girone 6

Pozzonovo (6) - Albignasego (3)

Scardovari (3) - Abano (0)

L'Albignasego si gioca a Casalserugo contro il Pozzonovo l'accesso alla fase successiva della Coppa Italia Eccellenza. Al Pozzonovo di Cavazzana basta un punto per accedere alla fase successiva, mentre lo Scardovari insegue una vittoria in casa contro l'Abano già eliminato per mantenere vive le speranze di qualificazione. Possibilità di ampio turnover per i neroverdi, chiamati al riscatto dopo la brutta sconfitta di domenica proprio contro i rodigini,

Classifica

6 Pozzonovo

3 Albignasego

3 Scardovari

0 Abano

Girone 7

Academy Plateola (1) - Arcella Padova (6)

San Giorgio in Bosco (0) - Mestrino Rubano (3)

Situazione fluida nel gruppo 7, dove all'Arcella, galvanizzato dopo le belle prestazioni delle prime giornate di campionato, basta un punto per passare il turno. Contro il Plateola, tanti cambi per gli uomini di Tentoni, che hanno dimostrato di avere una panchina di grande livello per la categoria. Mestrino a San Giorgio in Bosco, con quest'ultimi già con la testa rivolta a domenica, nello scontro salvezza contro l'Abano.

Classifica

6 Arcella Padova

3 Mestrino Rubano

1 Academy Plateola

1 San Giorgio in Bosco

Girone 8

Giorgione (3) - Godigese (1)

Con il Campetra Borgoricco già fuori dai giochi, si contendono il primo posto del girone il Giorgione, chiamato a confermarsi la corazzata annunciata dell'annata e la Godigese, reduce da un pareggio pieno di rimpianti ad Albignasego. Tante porte girevoli tra i 22 in campo, con spazio ai tantissimi giovani di qualità di ambo le compagini.

Classifica

3 Giorgione

1 Godigese

1 United Borgoricco Campetra