Coppa Italia Eccellenza-Veneto: il programma dei quarti di finale

Squadra in casa Pozzonovo

Il Comitato Regionale Veneto ha formulato gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, combinati in base ai risultati acquisiti agli ottavi.

Le due padovane sono chiamate a due vere imprese per passare il turno. Il Pozzonovo dovrebbe giocare in casa contro il Giorgione, mentre trasferta veronese a Vigasio per il Mestrino Rubano di mister Bernardi. Le gare si giocheranno domenica 31 ottobre 2021 con inizio alle ore 14.30.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA (fase Regionale)