Coppa Italia, Edoardo Gorini: «Vogliamo andare avanti nella competizione, mi aspetto stimoli al massimo»

Vigilia dei sedicesimi di Coppa Italia per il Cittadella di Gorini, chiamato martedì 31 ottobre alle ore 15.00 ad un'altra sfida con la Cremonese. Teatro della sfida lo Zini di Cremona, dopo il primo atto andato in scena al Tombolato venerdì ha regalato tre punti di piombo per la formazione di Stroppa. In conferenza stampa mister Gorini presenta la sfida con i lombardi, partendo dal gol subito da Vazquez al 93'. «C’è tanta sete di rivincita nei confronti della Cremonese, anche se non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita. La rabbia sportiva per la sconfitta immeritata di venerdì, dobbiamo metterla in campo per passare il turno. Venerdì abbiamo giocato una gara importante dal punto di vista agonistico e dell’atteggiamento. Resta l’amaro in bocca per un gol evitabile preso al 93’. Dobbiamo avere tanta voglia di andare a Cremona e passare il turno».

Un Cittadella, che rispetto alle prime giornate in cui ha raccolto due clean sheet contro Reggiana e Venezia, non riesce più a tenere chiusa la porta. «Prendiamo tanti gol è oggettivo. É un aspetto importante da migliorare e alla svelta, anche perché non possiamo pensare di rimediare sempre le partite. Qualche volta sarebbe bello che le nostre gara finissero 1-0 o anche 0-0 quando non si può vincere. All’inizio della stagione era successo, poi abbiamo preso sempre gol. Ci sono tante cose da sistemare, anche alla luce dei cambiamenti effettuati quest’estate. Un po’ più di tempo è normale che ci debba essere. Poi è innegabile che gli episodi facciano la differenza: in casa tra Ternana e Cremonese potremmo avere punti in più e forse staremo qui a parlare di altre cose».

Match di Coppa Italia con un peso specifico rilevante. «Domani è una partita importante e c’è un passaggio del turno prestigioso. Vogliamo andare avanti. Giocare all’Olimpico non capita tutti i giorni. Gli stimoli devono essere al massimo. Metterò in campo la formazione più equilibrata per passare il turno. Qualche cambio ci sarà, sabato abbiamo una sfida importante con il Brescia. Abbiamo una rosa importante e spero che chi ha giocato meno sino ad oggi abbia voglia di farmi vedere che mi sono sbagliato fino ad oggi. Questo è l’atteggiamento che voglio vedere nei giocatori».

Focus sugli infortunati e i singoli che hanno giocato meno. «Salvi si è fermato prima di aggravare le cose. Nessun problema muscolare, solo un lieve problema tendineo. Vediamo se lo recuperiamo per sabato. Per il resto siamo gli stessi di venerdì. Pandolfi in rifinitura aveva avvertito un lieve affaticamento e domani non ci sarà. Venerdì è stata una gara dispendiosa a livello energetico. Può essere un’occasione importante per qualche giocatore di farmi vedere che si sta inserendo al meglio in questo Cittadella.Negro, Rizza e Kornvig dall’inizio? Credo avranno la chance per dimostrare il loro valore dall’inizio».

Spazio all'analisi sulla Cremonese. «Vazquez credo partirà dall’inizio, ma sappiamo che la Cremonese ha due squadre forti. Sarà un avversario competitivo, a cui abbiamo creato problemi. Ce la giochiamo. La partita di venerdì mi ha insegnato che non possiamo perdere le distanze, altrimenti a livello qualitativo la paghiamo. Serve essere più corti, mantenendo la pressione e l’intensità vista dal 15’ in poi. Abbiamo sbagliato un particolare e perso la partita. Serve confermare il nostro spirito, prestando più attenzione».

Un punto nelle ultime 3 gare, primo momento complesso della stagione granata. «Che difficoltà stiamo incontrando? A livello fisico non credo, piuttosto credo sia qualche aspetto mentale. Sono normali gli alti e bassi delle ultime sfide e solo nel primo tempo contro il Pisa abbiamo sbagliato l’interpretazione della gara. Contro la Ternana abbiamo fatto una delle migliori partite stagionali. Le ultime due sconfitte devono portare un livello di rabbia più alto per passare il turno e vincere sabato contro il Brescia».