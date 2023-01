Coppa Italia Femminile: vince la Juve Women, applausi per il Cittadella

Niente da fare, il Cittadella Women si ferma innanzi la Juventus Women di Montemurro. Le bianconere, nella gara di apertura della fase a gironi di Coppa Italia, si sono imposte 1-3 al "Pier Cesare Tombolato" di Cittadella. Tre punti importanti arrivati grazie alle firme di Zamanian e Bonfantini nel primo tempo e di Girelli nella ripresa su rigore all'80'.

Tanto coraggio e un pizzico di sfortuna per le granata. Protagonista su tutte la solita Sofia Kongouli, con una traversa al 13' e il gol in chiusura di prima frazione che ha tenuto in bilico la gara fino a 10' dalla fine.



Prossimo impegno per le granata, il ritorno in campionato il 15 gennaio contro la Ternana Femminile

Questo il tabellino della gara:

Cittadella - Juventus 1-3

Marcatrici: 31’ pt Zamanian (J), 41’ pt Bonfantini (J), 44’ pt Kongouli (C), 37’ st rig. Girelli ( J)

Cittadella: Toniolo, La Rocca (Pavana 40’st), Peruzzo, Masu, Ferin, Pizzolato (Saggion 40’ st), Asta, Nichele (Dhalberg 45’ st), Ambrosi, Kongouli (Zannini 26’ st), Benedetti (Nurzia 45’ st). A disposizione: Nucera, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi. Allenatore: Salvatore Colantuono.

Juventus: Forcinella, Lundorf (41’ st Pfattner), Sembrant, Salvai, Boattin, Rosucci, Cernoia, Zamanian (Mounecif 41’ st), Bonfantini (Caruso 29’ st), Cantore (Girelli 29’ st), Beerensteyn (Duljan 21’ st). A disposizione: Aprile, Pedersen, Bertucci, Schatzer. Allenatore: Joseph Montemurro.

Arbitro: Mattia Caldera

Assistenti: Gianluca Scardovi, Nidaa Hader

Ammoniti: 25’ st Cantore (J)