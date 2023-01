Coppa Italia Femminile: giornata storica per il Cittadella Women, domani in campo contro la Juventus Women

Sarà un giovedì pomeriggio storico per il Cittadella Women di mister Colantuono, pronto ad ospitare - eccezionalmente - al Tombolato, le campioni d'Italia della Juventus. Per la squadra granata una grande vetrina di pubblico e visibilità, con la possibilità di affrontare le migliori giocatrici d'Italia, reduci dall'eliminazione in Champions League prima di Natale contro il Lione.

La formazione veneta ha già disputato la prima gara, contro il Brescia Femminile, imponendosi per 2 a 0 con una doppietta della solita Kongouli. Sarà una gara di grande importanza per entrambe le squadre. Entusiasmo a mille in casa Citta, con la gara che si giocherà allo stadio Tombolato. Il vicepresidente del club, Zeudi Doris, ha pre-annunciato la presenza di 3500 spettatori: un pubblico di notevoli presenze a testimonianza della portata storica della gara.

Il match inizierà alle 14:30, con diretta Facebook sul profilo Cittadella Women

Mister Colantuono fa pretattica sulla formazione, mentre Montemurro, tecnico della squadra bianconera, nelle scorse ore ha diramato le convocate per la sfida, con tutte le migliori a disposizione per questo impegno molto sentito.

1 Aprile

2 Pedersen

7 Cernoia

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

12 Lundorf

13 Boattin

18 Beerensteyn

19 Zamanian

21 Caruso

22 Bonfantini

23 Salvai

26 Bertucci

27 Schatzer

28 Mounecif

29 Pfattner

32 Sembrant

33 Duljan

38 Forcinella