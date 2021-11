Coppa Italia Femminile: Milan avanti tutta, Cittadella Women al tappeto

Ottima la prima per il Milan, applausi Cittadella. Così si può sintetizzare la gara odierna tra il Citta Women di Colantuono e le plurititolate rossonere di mister Ganz. Sono servite due prodezze di Nina Stapelfeldt e Valentina Giacinti per avere la meglio delle padrone di casa, sempre più eliminate dal girone, ma orgogliose di aver reso la vita difficile ad una della squadre più forti d'Italia.

Qualche novità nella formazione di Ganz: Bergamaschi e Giacinti in panchina, Jonušait? e Rizza titolari, spazio per Koren?iová e Longo. Il Citta mette in campo l'once de gala e parte con il suo match con l'elmetto. Gli spazi sono pochi per ambo le squadre e serve l'episodio, per sbloccare la partita. Al 42' ci pensa Stapelfeldt. lanciata in profondità, ad aggirare la pressione avversaria e fredda nel calciare all'angolino alle spalle di Toniolo. Il Citta non ci sta e con Pizzolato sull'imbrunire della prima frazione costringe al miracolo Koren?iová. Si riparte senza cambi e Stapelfeldt al 61' serve un assist al millimetro per il raddoppio di Giacinti da pochi passi deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta.

Ecco il tabellino della gara

CITTADELLA (4-4-2): Toniolo; La Rocca, Ripamonti, Masu, Fracaros; Peruzzo (13'st Meneghetti), Pizzolato (23'st Zanni), Domi (13'st Nurzia), Corazzi; Vecchione (35'st Zannini), Lattanzio (35'st Begal). A disp.: Lovato, Schiavo; Mounecif; Pantano. All.: Colantuono.

MILAN (3-4-2-1): Koren?iová (28'st Fedele); Árnadóttir, Agard, Fusetti; Rizza, Adami (20'st Selimhodzic), Grimshaw, Tucceri Cimini; Longo (28'st Miotto), Jonušait? (9'st Giacinti); Stapelfeldt (20'st Thomas). A disp.: Giuliani; Codina; Bergamaschi, Cortesi. All.: Ganz.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Gol: 42' Stapelfeldt (M), 16'st Giacinti (M).

Ammonite: Corazzi, La Rocca (C).