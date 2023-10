Colpo di Coda, sogno Olimpico sfumato! Il Cittadella esce a testa altissima dalla Coppa Italia

Il veleno era tutto nella coda, anzi in Massimo Coda, giustiziere del Cittadella al 121' dei sedicesimi di finale di Coppa Italia allo Zini di Cremona. La nona rete in carriera contro i granata del centravanti di Cava de' Tirreni regala alla Cremonese il pass per gli ottavi di finale all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Esattamente come in campionato al Tombolato, i cambi hanno fatto la differenza in favore di Stroppa, mentre per Gorini sono fatali gli ultimi istanti dei supplementari. Una beffa atroce per Vita e compagni, protagonisti di una gara sensazionale per intensità ed occasioni, nonostante l'inferiorità numerica per 3 atti su 4 dello spettacolo. Restano i rimpianti, ma è da prestazioni come queste che il Cittadella deve alzare la testa e mettere la stessa rabbia - agonistica e sportiva - già sabato in Veneto contro il Cittadella.

Provvidenza Sernicola, Citta sciupone

Squadre completamente rivoluzionate rispetto a venerdì. La Cremonese ne cambia 11 su 11 dall'inizio, mentre il Cittadella ne ripropone 3 che avevano iniziato al Tombolato, Carissoni, Giraudo e Magrassi. Nonostante i tanti cambi da ambo le parti, il Cittadella nella prima frazione spreca almeno 3 occasioni per ghiacciare i 1669 dello Zini. Si parte al 6' con Maistrello, Jungdal fa buona guardia.

Cremonese avanti, Citta a testa alta. Così fa ancora più male

Questo il tabellino della gara dello Zini:

CREMONESE – CITTADELLA 2 – 1

Marcatori: 3′ st Bertolacci, 38′ st Vita, 121′ Coda

CREMONESE (3-5-2)

Jungdal; Sernicola, Lochoshvili, Tuia (77′ Ravanelli); Sekulov (71′ Ghiglione), Collocolo (59′ Valzania), Bertolacci (71′ Vazquez), Abrego, Quagliata; Ciofani (1′ sts Coda), Tsadjout (71′ Okereke).

PANCHINA: Sarr, Saro, Pickel, Bianchetti, Castagnetti, Brambilla, Rocchetti, Zanimacchia.

ALLENATORE: Giovanni Stroppa

CITTADELLA (4-3-1-2)

Maniero; Carissoni, Negro (1′ pts Pavan), Frare, Giraudo (45′ Vita); Carriero (68′ Saggionetto), Danzi (68′ Branca), Kornvig; Mastrantonio (80′ Pittarello); Magrassi, Maistrello (56′ Angeli).

PANCHINA: Kastrati, Amatucci, Cassano, Piras, Cecchetto.

ALLENATORE: Edoardo Gorini

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza)

Assistenti: Pagliardini (Arezzo) e Vigile (Cosenza)



NOTE:

Ammoniti: Frare, Bertolacci, Mastrantonio, Valzania, Carissoni per gioco scorretto

Espulsi: Frare al 7′ st per doppia ammonizione.

Angoli: 4 – 6

Recupero: 1′ – 4′

Spettatori: 1.669 (56 ospiti)